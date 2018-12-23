【台北大龍峒】排隊都未必食到？盤點保安宮周邊八間必去美食老店

台北在歷史、文化、城市風貌等層面，有着相當豐富的內容。而大龍峒，這個古色古香的小區，就在台北市的大同區，這裏的街道、建築，都覆着時間感，漫步於其中，恍若置身在那熱汗揮灑、微笑樸質的時代。能留住回憶的，除了建築、街道，就是食物了。 文：李旻潔（風傳媒）

由於鄰近保安宮的關係，大龍峒附近很多攤商，參拜的香客結束祭拜祈福後，便會到附近飽餐一頓。因此大龍峒周遭的食物，保有了台灣在地的溫暖、濃厚氣味，吃一口，就得再吃一攤，那最台灣的美味不斷地吸引，沒人擋得住。今次將盤點八個人氣超高、大獲好評而又各具特色的台灣美食，從便宜又令人驚艷的蛋餅、鮮甜美味的蚵仔麵線到大杯的紅茶，大龍峒不只都有，而且都讓人讚不絕口！（下文以台幣為單位，1港元約等於4台幣）

1. 紅茶屋：高CP茶飲，在地37年的好味道

1. 紅茶屋生活飲品館——抵飲！500CC容量的規格在這裏只算是小杯裝，而且大約只要15至25元台幣！（gigisu0416 IG）

已經有37年歷史的「紅茶屋生活飲品館」是當地人人都識的一間飲品店，飲品種類選擇唔單止夠多，而且樣樣都好飲。紅茶屋最為人熟知的就是CP值高到爆燈！一般飲品店500CC的飲品都要30元台幣以上，但在紅茶屋，500CC的規格只能算是小杯裝，而且大約只要15至25元台幣！現代人IG常常被過度氾濫的「網美飲品」攻陷，所以如果有到圓山或孔廟的朋友，不妨順路過去飲返杯台北碩果僅存的高CP飲料。

地址：台北市大同區重慶北路三段335巷56之1號

2. 重慶豆漿：招牌排隊炸蛋餅，網路好評滿滿

食尚玩家曾經介紹過的「重慶豆漿」是知名的排隊美食，不論平日或假日，朝早上總會見到一堆人潮。許多人是衝着招牌炸蛋餅而來，炸蛋餅在網上的評價也非常好，雖然油炸過但一點都沒有油膩感的蛋餅包覆着菜餔，也可以撒上些許的胡椒鹽。看起來有些重口味的搭配，但店家對於鹹度的拿捏十分好。其他食品像是飯糰、燒餅、豆漿等的評價也相當不錯。喜歡吃蛋餅或傳統早餐的你一定要試試看重慶豆漿，早上只要來一份好吃的早餐就足以撫慰整天的心情。

地址：台北市大同區重慶北路三段335巷32號

3. 大龍峒肉羹：大份量肉羹與清爽湯頭的古早味肉羹組合

「大龍峒肉羹」的肉羹湯和肉羹麵最特別之處，在於份量十足的肉塊和清甜的湯頭。這裏的肉羹是直接以一整條肉條裹上魚漿而成，所以相較於平時搓成一小塊一小塊的肉羹更能保留肉香同口感；而湯頭是以油蔥和竹筍熬煮，相當清爽的甜味都不會太滯。除了肉羹以外，這裏的米粉湯和淋上滿滿肉燥的乾麵也是熟客必叫，豬皮、油豆腐、五花肉和嘴邊肉等小菜搭配羹麵的古早味組合相當受歡迎，是許多台北饕客必訪之處。

地址：台北市大同區重慶北路三段297號

4. 大龍峒無名油飯：早起的鳥兒有飯吃，高水準巷弄油飯

4. 大龍峒無名油飯的外表睇落普通，但對糯米、肉燥或特製甜辣醬的處理上一點都不馬虎。（feikuo888 IG）

這家開了40年的無名油飯位於大龍市場巷弄內，攤位雖然不是太起眼，但出名的程度只要一問當地人就知！油飯外表睇落普通，但對糯米、肉燥或特製甜辣醬的處理上一點都不馬虎。有網友特意帶回家冷藏後再食，發現唔似得一般油飯變得太硬或太油，米飯依然煙韌有咬口，充滿紅蔥頭的香味，顯示這家油飯在料理上相當細心。無名油飯大約早上五六點左右開賣，很多時十點前就會賣完，想試的話就要早起身才有飯食了。

地址：台北市大同區哈密街59巷18弄

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：排隊了還是吃不到？台北老城區大龍峒「八間人氣老店」，晚來真的回家吃自己！】