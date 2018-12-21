【北歐旅遊】挪威人過聖誕要行花市？奧斯陸市集有真聖誕樹賣！

離開瑞典之後，坐夜車到了挪威首都奧斯陸（Oslo），凌晨5時下車。 過境完全無特別經過什麼海關之類的邊防或機構，倒是下了車去拿行李時就有便衣人員來查問，因為真的是T恤外套的打扮一點也不似警察，就只是show一下小小一張證件，印的挪威文完全看不懂，當時有一刻猶豫，可能是香港太多街頭騙案，所以出門仍很警覺。

文：Forever Friend

身上沒有挪威貨幣，所以只好在商場等待兌換公司開門，幸好長途車站旁邊就是大型購物商場，有24小時的咖啡店，而大型落地玻璃窗還可以看到奧斯陸港口全景。

奧斯陸聖誕市集

奧斯陸是北歐出名最多博物館及藝術館的城市，除了幾個博物館比較分散之外，基本上觀光都很方便，所有景點都集中在一條全長幾公里的遊客大街 Karl Johans gate ，從火車站出來走不遠就到了，前段主要是購物區，中段會看到國會大樓，後段一直通到港口碼頭及堡壘，主要的聖誕節目就集中在起始的廣場及中段的廣場公園。

歐洲人過聖誕，好像有點似華人，在亞洲大家會買桃花丶年花丶盆吉及賀年食品，他們就會買聖誕花丶盆栽丶聖誕樹及聖誕食品。我們有新春花市，他們也有聖誕花市。亞洲人總是買人造的聖誕樹，環保一點可以用上多年。但歐洲家庭都喜歡買真樹，其實同樣也可以重用，節日過後，有後花園的會改種在泥土中，以前在英國讀書就見過隔壁鄰居這樣做。若家中沒有花園的，可以拿到回收站。

以前在西歐大陸只有逛聖誕市集，沒見過花市。今次在北歐第一次看到聖誕樹是怎樣買賣的，一整株的松樹可以買回去自己栽種及裝飾，也有不同大小已經植入盆內的松樹，後者最方便買回家擺放。此外，還有不同種類的聖誕花卉，當中，聖誕圈（Christmas wreath）也是家家必備的，掛在門上，是一種裝飾，也是祝福。有興趣也可以買未經修飾的松圈回家自已佈置裝飾，亦有帶裝飾的聖誕圈，綑上紅色絲帶更富節日喜氣。

點擊圖片開始遊覽聖誕花市，感受聖誕氣氛吧▼

12月的遊客大街已經佈滿聖誕裝飾，商店都傳出聖誕音樂，不論白天或晚上都充滿節日氣氛。 遊客大街上盡是富歐洲古典風格的建築，一直前行過了購物中心段就是國會大樓及前地的廣場公園，這一天來了一大班可愛的觀光客人。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：【四個聖誕一個新年（二）﹕挪威奧斯陸】】

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