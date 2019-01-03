【曼谷景點】1月遊曼谷必做5大新事！BTS新線遊、室內水上市場　

近來香港天氣寒冷，不如去熱帶地方旅行避一避寒，近近哋的曼谷又是否合你心水？除了JJ Market購物、做SPA這些例行公事外，以下5件曼谷新事又怎可以錯過？

01. BTS綠色延長線必去景點

曼谷BTS綠色延長線素坤逸（Sukhumvit Line）至北欖府延線（Green Line）早前於12月6日正式開通，由原本Samrong （E15站）為終站，現在一直延伸、順序為Pu Chao、Chang Erawan、Royal Thai Naval Academy、Pak Nam、Srinagarindra、Phraek Sa、Sai Luat，最近來到Kheha（E23站），亦即最新的終點站，合共8個新站。

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由12月6日起的4個月內（預計至2019年4月16日），遊客和居民都可免費乘搭這延長線內的8個新站，即由這8個新站出發至市中心各站，將不收取這延長線內的額外車資。（圖片來源：metromap.city）

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02. 暹羅天地ICONSIAM

才剛於去年11月開幕的暹羅天地（ICONSIAM）斥資540億泰銖建造，佔地75萬平方米，裡面裝潢華麗對購物狂來說可是個天堂，皆因商場內有超過600個國際及泰國品牌，同時集美食、娛樂、文化於一身；大型購物商場內更有個水上市場 SOOKSIAM，結集各地縣工藝與美食；加上ICONSIAM鄰近多個人氣景點，包括：臥佛寺、鄭王廟和大皇宮等，同時亦與BTS Krung Thonburi站距離不遠，（遲些更會有個 ICONSIAM BTS站！）縱然乘坐巴士或船都非常方便。如果還未曾到訪，那你就真的Out了！

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地址：299 Charoen Nakhon Soi 5, Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai Sub District, Khlong San District, Bangkok 10600 交通：01/ 免費接駁巴士：ICONSIAM <> BTS Krung Thonburi 站 (S7) 時間：8am-12mn，每10分鐘一班；02/ ICONSIAM <> Wongwian Yai 時間：9:30am-11pm，約30分鐘一班；03/ 免費接駁船：BTS Saphan Taksin，往 Sathorn碼頭 <> ICONSIAM，9am-12mn，每10分鐘一班

03. 曼谷Mahanakhon Skywalk

坐擁壯觀的360度曼谷全景，高314米的Mahanakhon SkyWalk，同樣於去年11月才正式開幕。高空走廊位於泰國King Power Mahanakhon 74、75和78樓，除了室內、外的景觀台之外，當中的一大賣點可說是穿透樓下的透明玻璃走廊，還有泰國最高的高空酒吧和50秒內登上74樓的超高速電梯！對於畏高的你，不知道有沒有膽量走在314米的半空中呢？

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地址：114 Narathiwas Road Silom, Bangrak, Bangkok, Thailand 開放時間：10am - 12mn（最後入場時間 11pm） 入場費：成人 850泰銖（約 201港元）、兒童 (12歲以下) / 長者 (60歲以上) 250泰銖（約 59港元）

04. 限定King Power米奇90週年慶

身為迪士尼的靈魂人物，米奇90歲生日當然全球一同慶祝。就連曼谷最大免稅商店King Power亦不例外，現在至1月27日建造了一個限定迪士尼王國，還有一系列的慶祝活動！場內分成六個打卡區域，包括紀念品商店、畫廊、夢幻花園、米奇大道、遊戲區和小火車，吸引一眾粉絲朝聖。

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地址：8 King Power Rangnam, Rangnam Road, Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400 營業時間：10am – 9:30pm 交通：BTS Victory Monument 站（2號出口）

05. The Marvel Experience Thailand

作為Marvel英雄們的超級fans，當然一定要去只開了數個月的「The Marvel Experience Thailand」，屬東南亞地區唯一的英雄體驗館，斥資10億泰銖（約2.5億港元）建造、佔地超過2萬平方米，讓參觀人士可以大玩特玩！當中1：1 Iron Man模型、電子牆、槍擊遊戲更是不能錯過。而場內更有英雄主題兒童樂園，家長一定要帶小朋友來這邊打一打卡，小朋可以在波波池、滑梯上扮演英雄人物，足夠玩一整天！

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