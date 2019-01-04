【日本青森】漫遊十和田現代美術館　草間彌生作品成兒童遊樂場？

整個街道，都是我的美術館。租車自駕前往奧入瀨的途中，在十和田稍做停留。寬敞的街道和這一帶五彩繽紛的創作品，是我們對十和田美術館的第一印象。 2008年才啟用的十和田美術館，戶外的開放空間，有供孩子們玩耍的童趣展場;有讓大人們佇足、與藝術家對話，橋接世界和個人間的聯繫的展品。極簡主義的博物館建築上，也有藝術家們的簡筆『塗鴉』，藝術如同掌中物般被玩弄著。當你踏進這一帶，不知不覺中就已經開始與藝術家對話，並參與議題。僅僅是輕鬆的散步路程，不經意間五感接收已經滿溢。

十和田美術館（ tang1_silvia攝）

文：tang1_silvia

為了跳脫潔白『無菌室』的展覽空間，新一代的美術館納入了「場域」概念，擦掉了與觀者間的空間界線。一群孩子們在十和田美術館充滿圓點的場地奔跑、爬上爬下的嘻笑，無意間也成為了美術館的參觀者。

以下都是不需購票入場的展覽作品......。（點擊圖片放大看清！）

Noboru Tsubaki--Leafcutter Ant

是一位很酷的現代藝術家，也在京都造形芸術大学教授現代美術。透過作品陳述他反對核能、石化能源，也反對追求經濟卻漠視環境的作法。他參與1989年美國Against Nature主題展時，創作了fresh gasoline--象徵汽油消耗後所產生的怪物--去表達他混濁的怒氣。眼前的這隻紅色切葉蟻（Leafcutter Ant），原居住於中南美洲亞馬遜雨林，這種螞蟻在分工細膩的社會中，會將葉子切下搬回巢中，弄碎成葉糊後長出蕈類，成為美味的食物來源。像極了人類的農業社會。

這隻突變的大切葉蟻，像是執著痴迷於經濟成長而過份增長的消費社會般，誇張的膨脹了，是否在說要關注農業危機呢...

也有來自韓國、奧地利和德國等，非日本藝術家的作品。

Noboru Tsubaki--Leafcutter Ant（tang1_silvia攝）

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：【十和田市現代美術館】整個街道，都是我的美術館】

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