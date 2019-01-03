【大阪自由行交通】Call車好簡單！大阪遊3個必裝的士APP

去旅行除了住宿重要之外，交通一樣重要，雖然港人常去的大阪交通已經非常方便，不過瘋狂購物後，疲倦身驅加滿手戰利品幾咁唔想迫入鐵路返回酒店。出發前先安裝以下3個叫車APP，總會有大派用場的機會！

01. 滴滴出行

相信大都對「滴滴出行」應該不太陌生，因為大陸旅遊一定會用得上。但原來由即日起滴滴用戶已經可以在日本直接叫車，還是與日本的士巨頭第一交通產業合作，不過暫時只能夠在大阪市和關西機場所在的泉州兩個交通圈中使用。為了方便旅客使用，APP內有實時翻譯服務，就算是使用中文的用戶都可與日本司機溝通。

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「滴滴出行」官方表示服務將會登陸京都、福岡和東京等日本主要城市。（圖片來源：官方網站）

02. Japan Taxi

用法與Uber差不多，設定上車地點及下車地點，即可搜尋估計路線和概算費用。手機APP目前支援日本全國47個都道府縣約6萬1千輛的士，程式亦會顯示的士抵達前的候車時間（如：剩約XX分鐘）及車牌號碼，讓用戶方便找到所call 的士。

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03.Uber

作為Call車APP的「大佬」，Uber當然是必備！使用方式應該不用多說，但與香港的版本有所不同，日本的Uber並不是個人登記的汽車，因進入手機APP後，用戶可選擇大約20多家的士公司的服務。由於日本對的士服務的管理十分嚴格，因此大阪區的Uber暫時只是屬試運模式，預計持續至2019年3月，要享用服務的朋友就要留意。

港人常用的Uber在大阪亦可使用，非常方便！（圖片來源：Grist）