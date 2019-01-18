【台北美食】盤點5間港星必去食店！跟發哥食全台灣至難預約餐廳

台灣美食遠近馳名，從名廚餐廳、巷仔內街頭小吃到甜點都各有特色，除了登上國際美食評鑑外，也吸引眾多香港明星慕名而來一飽口福，以下這幾家都是港星到台必去的愛店，經過明星加持後更是人氣爆燈！現在就要從餐廳到小吃通通報你知。

文：Audrey Wong／灣仔日報

1. 無辣不歡、郭富城的最愛：太和殿

「嗜辣」出名的郭富城，最愛吃的非麻辣火鍋莫屬，甚至來台灣舉辦演唱會的慶功宴後，就迫不及待去打邊爐。太和殿台北總店位於信義路上，店內裝修古色古香，必點的當然是麻辣湯底，以及店內特製川丸子和鹹香煙韌的大腸頭；或是麻辣鴨血、牛肉片。店家建議5-10秒內的老饕涮肉法，最能吃到肉類的鮮嫩多汁。

愛吃辣的你，一定要到訪連天王「城城」也會去的太和殿▼

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2. 最難預約的餐廳，周潤發訂到：RAW

號稱「全台最難預約」的「RAW」，是由國際名廚江振誠回台所開的首間餐廳，榮獲米芝蓮一星美食評價的殊榮後，想要一嚐美食更是難上加難。餐廳特色是富有「台灣味」的法式料理，根據台灣時令蔬食提供不同的菜色。去年十月周潤發來台宣傳電影《無雙》時，便與太太陳薈蓮以及劇組人員一同前往。

「RAW」有「全台最難預約餐廳」之稱，連「發哥」都有去過，按圖看看它的美食有多吸引▼

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3. 巷口遇見陳奕迅：巷子口食堂

不想去大餐廳，就來嚐嚐內行人才去的創意台菜吧！這間安和路上的「巷子口食堂」名字親民，菜色價位不會太高，有像是豬油撈飯、金沙排骨、九層塔炒蛋等傳統家常菜，也有取名為「黑嘿嘿」的皮蛋Mix免治豬肉配酥脆蝦餅的創意料理。由於口味道地又將傳統菜色玩出新花樣，博得歌神Eason的歡心，每次來台都指定必吃。

誰說明星只會去大餐廳？Eason每次來台都必定會幫襯的「巷子口食堂」，按下圖看看抓住歌神的心的傳統家常菜▼

4. 謝霆鋒就愛這「鋒味」：水龜伯古早味

愛吃糖水甜品的朋友，絕對不能錯過這間隱身在石牌捷運站附近巷弄的「水龜伯古早味」。超人氣豆腐花、湯圓、燒麻糬等甜品讓你不論春夏秋冬都能吃上一碗。店內選擇多元化，夏天有各式刨冰和清冰等冰品，冬天則有暖笠笠的雲吞月湯圓，還有招牌黑糖燒麻糬，沾上香濃的花生粉與芝麻粉更是讓人大呼幸福！謝霆鋒早前來北投錄製美食節目《12道鋒味》時，便與張鈞甯同時出現在「水龜伯」店內，引起大批Fans哄動。

按圖看就連形象Cool cool的Chef Nic都愛的甜品店「水龜伯古早味」的美食▼

5. 鄧紫棋：「好食到爆！」——永和豆漿

傳統早餐店在台灣人眼裏一點也不稀奇，因為花樣繁複的各式複合式早餐店早已百家爭鳴，但傳統老味道的「永和豆漿」卻始終佔據台灣人心中的一角。浸住油炸鬼的鹹豆漿、外酥內軟的燒餅、紮實的糯米飯糰夾蔥蛋，都是從宵夜到早餐的最佳選擇。熱氣蒸騰的店內樸實簡單，也是靠着幾樣簡單小吃數十年屹立不倒。歌手鄧紫棋來台拍攝MV後，也不忘到復興南路上這家「永和豆漿」回味「最愛」的飯糰，還不忘Post上 IG大讚「台灣飯糰好食到爆！」

傳統早餐店在台灣十分常見，唯獨「永和豆漿」令阿G.E.M大讚「好食到爆！」▼

【本文獲「灣仔日報」授權轉載。】

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