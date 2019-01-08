【東京人氣拉麵】大排長龍都要吃！5間東京必食人氣拉麵店

提到拉麵日本當然就是最出色，特別在東京都內，不時都看到大排長龍的拉麵店，以下我們就為大家精選了最強人氣的5間拉麵店，在日本搵食網站「Tabelog」評分更達 3.5分以上，去東京一定要找個機會試試！

01. 創作麺工房 鳴龍

這家拉麵店基本上每天都要大排長龍，其中一個原因是它成為了日本史上第二間米芝蓮一星的拉麵專門店，在日本搵食網「Tabelog」評分有 3.61，不少食客都希望一試到底它的拉麵有多厲害。在午餐時更需要排上2個小時或以上，可見幾咁受歡迎！店內最大賣的「特製醬油拉麵」（1,100円/碗）雖然看上去非常簡單，可在食客眼中卻非常開胃。

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創作麺工房 鳴龍 Sousakumen Koubou Nakiryu 地址：東京都豊島区南大塚 2-34-4 SKY南大塚 1F（Toyoshima-ku，Minamiohtsuka 2-34-10，1700005） 營業時間：星期三至日 11:30am – 3pm、6pm – 9pm；星期一11:30am – 3pm（星期二休息） 交通：JR山手線「大塚」駅（南口），步行約6分鐘

2. 麺処 晴

自開幕至今一直都獲得日本拉麵愛好者們的高度評價，人氣一直高企。店內主打的「醬油特製麵」（1,000円/碗）除了有厚片叉燒外，配上一隻糖心蛋、海苔、蔥花、嫩筍乾等，用料非常講究，而且叉燒肉汁香甜，難怪評價如此高。在日本搵食網「Tabelog」評分高達 3.83分，很厲害！

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麺処 晴 Mendokoro Haru 地址：東京都台東区下谷 1-11-7（1-11-7, Shitaya, Taitou-ku, Tokyo, 1100004） 營業時間：星期一至五 11am – 3pm、6pm – 9pm；星期六、日及假日 11am – 5pm 交通：東京Metro日比谷線入谷駅（2號出口），步行約1分鐘；JR山手線「鶯谷」駅（南口），步行約5分鐘

03. 鶏白湯 蔭山

在日本搵食網站「Tabelog」有3.59分，主打的「雞白湯鹽味拉麵」（880円/碗）由自家烹煮、入口濃厚的雞白湯底，配上「淺草開花樓」製的中太麵，口感彈牙，兩者非常配合！配料方面有清蒸雞肉、油炸青蔥、半熟糖心蛋，最特別是拉麵裡會加入生菜，令口感更加清爽。店家全天營業，沒有休息日和午休，所以在午餐時段結束後，幸運的更不用排隊。

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鶏白湯 蔭山 Toripaitanmen Kageyama 地址：東京都新宿区高田馬場 1-4-18（1-4-18 Takadanobaba，Shinjuku-ku，Tokyo，1690075） 營業時間：11am - 11:30pm（星期日與假日營業至 10:30pm） 交通：JR高田馬場駅，步行約6分鐘

04. 麺巧 潮

拉麵湯底使用來自北海道最頂級昆布熬成，麵條與配料都經過嚴選，「麵巧 潮」自開業以來在日本拉麵界引起不少迴響，更有不少國內外的雜誌訪問。在日本搵食網站「Tabelog」亦有3.61分，主打的「日本一醬油拉麵」（840円/碗）用獨門製作方式烹調，麵條入口清爽，湯底充滿濃縮的精華，拉麵愛好者不能錯過。

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麺巧 潮 Menkou Ushio 地址：東京都千代田区神田淡路町 2-4-4 アール神田淡路町 B1F（2-4-4 Kanda-awajimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 1010063） 營業時間：11am – 7pm（賣完為止）；不定期公休 交通：東京Metro丸之內線「淡路町站」（A3 出口），步行約1分鐘；JR中央線「「御茶ノ水」駅（聖橋口），步行約6分鐘

05. らーめん 五ノ神製作所（五ノ神水産）

主打海鮮湯底的「らーめん 五ノ神製作所」非常受當地人歡迎，在日本搵食網站「Tabelog」有3.6分，主打的「海老鮮濃拉麵」（800円/碗）濃縮了大量蝦籽精華的鮮豔橙色湯底，入口充滿濃濃的鮮蝦味，加上鮮甜番茄的酸香，非常開胃！去年2月已與位在神田的連鎖店「五之神水產」合併。

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