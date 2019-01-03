【東京行李寄存】 空出雙手輕鬆逛！東京3大寄存行李攻略

去東京旅遊當然少不了瘋狂shopping的環節，但最麻煩莫過於Check Out 後大件細件行李跟身，寄存在酒店又要中途折返；又或要到其他城市來個三日兩夜溫泉之旅，有些商務酒店未必提供寄存行李服務時，咁點算好呢？辦法總比問題多，因為東京到處都有寄存行李服務，讓你繼續血拼到最後一刻！

01. 車站儲物櫃

不時出行日本的朋友都知道，可以利用各個車站的儲物櫃寄存行李，而且最大size的儲物櫃可放得下約29吋的行李箱，最多可存放3天（註：按個別車站不同，有些較繁忙的車站寄存日數可能較短）。若到了第4天還沒有取回行李，便會被工作人員開櫃清理並收集櫃內物品到車站服務處，領取時可能要解釋原因及支付額外費用。因此需要寄存超過3天以上的朋友，建議可使用長達15天寄存行李服務的「人工寄存」，而且更有送往酒店和機場的配送服務！

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02. 日本郵政

除了車站儲物櫃之外，日本郵政局亦推出了行李寄存服務，於去年開始，東京的「東京中央郵便局」、「新宿郵便局」、「渋谷郵便局」、銀座的「銀座通郵便局」、箱根的「箱根強羅郵便局」及神奈川的「横浜中央郵便局」、「鎌倉郵便局」都有寄存服務，可於網上預訂並用信用卡過數邀費，然後到郵局出示預訂寄存行李文件即可使用，而且價錢非常便宜。

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東京中央郵便局算是東京市內最大的郵政局。（圖：Wikimedia）

03. 宅急便

另一個最常用的方法就是宅急便，港人最常見的宅急便ヤマト（黑貓）都有提供行李寄存服務，而且服務點分佈全國機場、酒店、黑貓分店及指定便利店，不過遊客須填寫全日文的表格預約服務，建議先找所寄送行李目的地的日文地址，方便填寫。

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04. 上網查找寄存熱點

如果對儲物櫃地點無頭緒，又不知從何入手？今時今日網上就會搵到辦法，只要透過Coin Locker-Navi網站，就可以找出東京、大阪、名古屋、福岡、札幌和那霸等大城市的車站的儲物櫃資料，只需輸入車站名字（日語或英文），網站就會顯示出JR、地鐵和新幹線站內及附近的儲物櫃資料，無論是位置、尺寸、數量和收費都有詳盡提供。

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另外蘋果手機用戶亦可下載這個名為「SPACER（スペースアール）」的APP，程式讓用家找出位於新宿、代官山和赤羽橋（東京鐵塔）等著名觀光或購物區專設的儲物櫃，找到對應的儲物櫃後，打開電話APP作為開關「鎖匙」，用家亦可將「鎖匙」透過電郵或Line傳送給其他人，首兩小時免費，如存放6小時之內亦只需付240日圓，非常抵！不過要留意儲物櫃只屬小型size，大件行李便放入下了。

05. 商店、Cafe寄存

如嫌以上的方法麻煩？還有最方便的辦法，可考慮ecbo cloak的預約服務，該公司與全日本多間商店、Café、居酒屋都有合作，除了大型行李之外，就連其他大型物件，如：單車、樂器、高爾夫球套裝、滑雪用具、嬰兒車都一樣可以寄存！

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