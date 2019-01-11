【韓國剪髮】首爾3大高CP值髮型屋　票選5大男生最愛女生髮色

不少女生旅行前都會購買一堆新衣服甚至換上新髮型，準備到時和閨密或男友大拍特拍一番。如果還沒有主意的話不妨參考韓國雜誌票選出的「男生最愛的女生髮色」Top5，包保桃花運瞬間大增，分分鐘在旅程中有所收穫呢！

粉紅色調的髮色能令女生看起來紅粉緋緋。（圖片來源︰Pinterest）

第5名︰甜美粉紅棕

甜美系的粉紅棕色溫柔又浪漫，混和了棕色不會顯得太誇張。在陽光下粉色若隱若現，女人味大增，還能襯托出白裡透紅的好氣色！

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第4名︰活力南瓜色

充滿活力的橘棕南瓜色同樣榮登男生喜歡的顏色之一！這款暖色調的南瓜色不僅甜美可愛，而且特別顯白，令肌膚看起來更加白皙可人，但就不太適合偏黃的皮膚。

帶橘的棕色令整個人看起來充滿活力！（圖片來源︰Pinterest）

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第3名︰氣質暖啡色

啡色一向是大熱髮色，不挑皮膚又顯氣質，非常百搭！不同深淺程度的啡色還能帶出不一樣的感覺，讓人有種平易近人、親切可愛的感覺。

無論甚麼膚色都能carry的啡色能登上第3名絕不出奇！（圖片來源︰Pinterest）

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第2名︰性感灰棕色

霧感重的灰棕色低調又顯白，會讓五官看起來更精緻，在不同光線下會呈現出不同的顏色。皮膚白皙的女生們染起來更顯得仙氣十足，無論是長髮還是短髮都能輕鬆駕馭，造型多變！

自帶型格氣質的霧感灰棕色位列第二！（圖片來源︰Pinterest）

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第1名︰清純黑色

第一名的結果毫不意外—清純又性感的黑髮！男生對一頭漂亮有光澤的黑髮特別容易留下好印象，看起來充滿氣質。加上黑髮的顯白效果相當高，肌膚會自帶透明感，難怪大部份男生都喜歡呢！

黑髮配上瀏海還不是鄰家女孩的形象！（圖片來源︰Pinterest）

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不少人到韓國旅行都會心思思想弄個韓妹或韓仔頭，有興趣的不妨參考以下3間首爾人氣髮型屋。

01. 超高CP值 染髮最平$140！

這家Tory Hair是韓國人最常去的髮型屋之一，以平靚正見稱，不少韓國網友都大讚CP值高！剪髮只需 10,000 韓圜（約 71 港元），而染髮 20,000 韓圜（約 143 港元）至 40,000 韓圜（約 286 港元）不等，價格相當親民！

Tory Hair 北加佐店 地址：首爾西大門區北加佐洞 377-3 2 樓（서울특별시 서대문구 북가좌동 377-3） 電話：+82 (0) 2308 6766 營業時間：星期一至星期六 10am - 10pm（星期日休息） 官網︰http://www.toryhair.com/

平民髮型屋Tory Hair大受當地年輕人歡迎。（圖片來源︰Naver）

02. 旅遊旺區多分店

遊客最熟悉的韓國 Salon 一定要數 Juno Hair！這一家在不少旅遊旺區都有分店，光是明洞已有兩間，店員都能以簡單英語溝通。中等價格，洗剪吹25,000 韓圜（約 171 港元）至 50,000 韓圜（約 342 港元）不等、電髮 159,000 韓圜起（約 1,089 港元）、染髮 100,000 韓圜起（約 685 港元）。

Juno Hair 明洞 1 號店 地址：首爾市中區明洞 6 街 3 樓（서울특별시 중구 명동6길 29 3층） 電話：+82 (0)2 319 0605 營業時間：9:30am - 9:30pm 網址：junohair.com

Juno Hair 勝在分店多、夠方便！ （圖片來源︰Naver）

03. 外國人最愛 英文溝通無難度！

Suin’s Hair Salon 位於江南區，開業 15 年，專業的手工和友善服務很受當地外國人歡迎。因為經常有外國人光顧的關係，店內有專業翻譯在場，溝通完全無難度！價錢和香港差不多，洗剪吹18,000 韓圜（約 123 港元）至 60,000 韓圜（約 411 港元）不等、電髮80,000 韓圜起（約 548 港元）、染髮80,000 韓圜起（約 548 港元）。

Suin’s Hair Salon 수인헤어살롱 地址：首爾市江南區論峴洞 235-6（서울특별시 강남구 노현동 235-6） 電話：+82 (0)10 5479 0150 營業時間：10am - 9pm 網址：suinstyle.com

位於江南區的Suin’s Hair Salon吸引不少外國人光顧。 （圖片來源︰Naver）

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