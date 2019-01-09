【弘大美食】新手必看！首爾人氣美食6選　任食燒肉、海鮮鍋

首次到首爾自由行的話，弘大、明洞、梨泰院等這幾個地方絕不能錯過，集合了很多大型連鎖店、美食店、超市、服裝店……包保大家逛到腳軟！這次先為大家整理出弘大美食6選，陸續更新，韓國旅行新手出發前不妨參考一下。

親民的價格吸引不少年輕人及遊客光顧，大吃一頓。（圖片來源︰NAVER）

01. 高CP值任食燒肉！

這間「荒唐的生肉 엉터리생고기」主打重量級超厚豬肉加大醬湯任食的燒肉店，早已在韓國大受歡迎，每塊五花肉的厚度達3CM，單看照片已口水直流。預熱烤盤時，可把泡菜、芽菜、金菇等配菜放在鐵盒裏慢慢烤熟。中間則會放一鍋大醬湯，味道偏鹹，建議可倒點開水再翻滾。

邊烤肉邊喝湯，可說是這店的招牌特色。（圖片來源︰Naver）

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荒唐的生肉 엉터리생고기 弘大店 地址﹕首爾市麻浦區西橋洞 356-1 營業時間：11am - 12mn 交通﹕2號線 弘大入口站 (홍대입구역) 9號出口 官網：http://www.ungteori1.com/

人氣名인기명深得韓星歡心。（圖片來源︰luckyguyjyj @IG）

02. 韓星也愛的龍蝦專門店！

「人氣名인기명」是一間吃龍蝦海鮮的專門店，在首爾很多地方都有分店，足料食材及獨門秘方吸引了不少韓星光顧，包括金素妍、申世妍等。店家最普通的貝殼海鮮蒸鍋相當受歡迎，2人份起，由原隻八爪魚﹑魷魚﹑鮑魚﹑帶子﹑青口和扇貝等6種海鮮組成。海鮮底下還有韓式魚板﹑鮮蝦和各款野菜，十分豐富！另一人氣招牌「貝骨鍋」也是它們的獨家菜式，將排骨鍋和貝殼海鮮鍋融合，相當惹味。

韓國的海鮮蒸鍋專門店不少，這店的獨特之處在於他們的秘製醬汁，配上鮮甜龍蝦令人回味無窮。（圖片來源︰dkvkf2@IG）

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人氣名(인기명) 合井/弘大分店 地址：首爾特別市麻浦區西橋洞394-17 營業時間︰5pm - 12mn 交通：地鐵2號線合井站5號出口出來，步行約6分鐘 官網︰http://ingimyung.fordining.kr/

FUHAHA的爆漿忌廉麵包一出立即大受韓國年輕人歡迎。（圖片來源︰hwibincho@IG）

03. 人氣爆漿忌廉麵包

這家店自開業以來已經極具人氣，專賣爆漿忌廉麵包，內餡滿到一咬就爆出來。FUHAHA有多種口味的忌廉麵包，如抹茶、紅豆、原味、海鹽芝士口味等，相當吸引！麵包由新鮮牛奶跟有機雞蛋造成，每日新鮮製作，綿密的忌廉吃起來一點也不膩，令人不禁一口接一口，難怪在IG瘋狂洗版！

多款口味，任君口味！（圖片來源︰melaney_lee@IG）

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FUHAHA 푸하하 地址：首爾特別市麻浦區東橋洞 153-3 營業時間：10am - 10pm 交通：弘大站3號出口

除了招牌餃子和包飯外，還有各式各樣韓式小食，味道也不錯，可以一試。（圖片來源︰jiye_h@IG）

04. 國民三胞胎激讚排骨餃子

這是一間韓國餃子連鎖店，分店遍佈各大旺區，連韓國綜藝節目《超人回來了》的三胞胎大韓民國萬歲也曾經瘋狂吃這家的排骨餃子，令它們再次聲名大噪！韓國的餃子基本上都有放韮菜，不喜歡的朋友可以選擇排骨餃子，又鹹又甜的餡料超有韓國風味！這家的紫菜包飯也很好吃，材料豐富，相當足料。

一場來到當然要一試韓國風味十足的韓式早餐。（圖片來源︰mazzip@IG）

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正直的金先生 바르다김선생 地址：首爾特別市麻浦區西橋洞 486 西橋Prugio商家 2F 營業時間：10am - 10pm（星期一休息） 交通：弘大站9號出口

這家店開業不久已成為弘大人氣新店之一！（圖片來源︰gosim_hongdae@IG）

05. 冬天必吃烤蕃薯專賣店

說起冬天的街頭小食，又怎能錯過香噴噴的烤番薯呢！這家位於弘大小巷內的烤番薯專賣店「古心고심」今年9月才開業，專賣番薯製品，標榜全部材料精心挑選，以古法炮製。店家獨創出多種深受年輕人喜愛的新口味，包括蜂蜜牛油、芝士、蜂蜜冰淇淋、乳酪口味等，不論是外表還是味道都相當吸睛！

拉絲芝士配上香甜的番薯，一甜一鹹，十分開胃！（圖片來源︰gosim_hongdae@IG）

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古心 고심 地址：首爾麻浦區卧牛山路23街35 營業時間：平日10am-10pm 週末 12nn-10pm 交通：地鐵2號線弘大入口站9號出口

想吃得清淡一點的話，不妨試試這間在地人也常吃的粥店。〈圖片來源︰soaswhat@IG）

06. 韓國人氣平民粥店

韓國很多地方都有的連鎖品牌—本粥，粥類多達20款，鹹甜皆有，另外還有一些伴碟小菜可單點追加。菜單有英文跟中文，溝通點餐不是問題。每碗粥都會附上四款小菜，包括魚蝦醬、牛肉醬菜、蘿蔔水、泡菜，都可以免費續添！這裏的賣點是份量多，吃完一碗真的能撐到下午。

粥底的濃稠度剛剛好，蔬菜種類頗多，肉碎份量還好，米飯熬煮得透徹又入味。（圖片來源︰bonjukofficial@IG）

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