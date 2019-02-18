櫻花點只日韓有？法德美加、泰國、西班牙　精選全球十大賞櫻景點

若要說哪種植物最能象徵萬物復甦的春天，要說櫻花為眾人追捧的寵兒，應該當之無愧吧！從白色、淡紅色慢慢轉變到深紅色的花瓣，象徵春季的活力。說到賞櫻，大部分的人都會直覺聯想到日本、韓國，但其實，泰國、美國、西班牙、澳洲、德國等地都有賞櫻熱點，下面就讓小編來為大家介紹國內外有著同樣奪人目光的世界櫻花賞櫻勝地吧！

泰國

坤昌阡｜清邁

坤昌阡位於泰國北部，距離清邁市區約一個多小時的車程，這裡有著櫻花谷的美譽，是泰國賞花的好去處。當花季來臨時，路兩旁盛開的櫻花將把這裡變成一條粉紅隧道，是非常殺記憶體的地方。另外小編貼心提醒大家，前往坤昌阡的山路很窄很崎嶇，會暈車的朋友要記得準備好暈車藥喔！

櫻花品種：喜瑪拉雅山野櫻 花期時間：1月底～2月 賞櫻地址：Suthep Pui National Park, Maung, Chiang Mai

加拿大

史丹利公園｜溫哥華

溫哥華，一個擁有50多種、植有高達4萬株櫻花的城市；而在溫哥華的一百多座公園間，史丹利公園是最富盛名的一座。擁有多品種櫻花的史丹利公園在每年3到4月時，便會呈現粉紅與白色交錯的美麗景色，不論是自己準備好食物在下面野餐，或是參加溫哥華櫻花季舉辦的活動都別有一番滋味呢。

+ 5 + 4 + 3

櫻花品種：惠空櫻、染井吉野櫻、大提燈櫻等 花期時間：3月～4月 賞櫻地址：Vancouver, British Columbia V6G 1Z4, Canada

美國

布魯克林植物園｜紐約

紐約布魯克林植物園是紐約賞櫻的熱門景點之一，種有42種、200多株櫻花；在4到5月時，便會有許多櫻花愛好者被這片粉紅花海吸引而來。布魯克林植物園裡有一座佇立一百多年的日式庭園，主要種植的品種為吉野櫻，是植物園第一線的賞櫻點，配上那日式造景，讓人彷彿置身於日本呢！

+ 6 + 5 + 4

櫻花品種：吉野櫻、關山櫻等 花期時間：4月底～5月初 賞櫻地址：990 Washington Ave, Brooklyn, NY 門票：成人$15/65歲以上之年長者與12歲以上之學生（需出示證明）$8；12歲以下免費（貨幣：美金）

潮汐湖畔｜華盛頓

華府的櫻花史可以追朔至20世紀初，1912年3月26日，東京市長送的3020株櫻花安然無恙的運抵華府，隔天由美國第一夫人海倫與日本大使夫人珍田在潮汐湖畔種下。每年3、4月時，華府會舉辦為期約20天的國家櫻花季，期間會有各式遊行、日式活動表演等等，也有機會品嚐上櫻花相關的甜品，每年都吸引相當多遊客前來；如果想要在櫻花季前來共襄盛舉的朋友，千萬要早早規劃以免向隅呀！

+ 3 + 2

櫻花品種：吉野櫻 花期時間：3～4月 賞櫻地址：701 E Basin Dr SW, Washington, DC

法國

國璽公園｜巴黎

巴黎作為世界浪漫之都，怎麼會在這次的櫻花特輯缺席呢？國璽公園位於城市的南部，坐擁大巴黎區最大片的櫻花林；公園內有兩處櫻花林：綻放著粉紅櫻花的Bosquet Nord與盛開著白色櫻花的Bosquet Sud ，大家可以照自己的喜好去觀賞。每年四月櫻花季一到，這裡不僅是旅法日本人，連法國人、其他國家的旅客都會備好麵包、紅酒等來到這邊的草地上野餐，讓自己在浪漫的風景中粉紅地浪漫一下！

櫻花品種：八重櫻 花期時間：4月 賞櫻地址：Domaine départemental de Sceaux, 8 Avenue Claude Perrault, 92330 Sceaux

德國

櫻花大道｜波恩

波恩是前西德首都，也是浪漫主義音樂家貝多芬的出生地，當然也擁有著漫天飛舞的櫻花啦！波恩有著全球最美的櫻花隧道，櫻花樹接連排列在道路兩旁，茂密地讓人抬頭即有一片粉紅天空、低頭變有一張粉紅地毯，伴隨一旁的萊茵河，跟阿娜答一起牽手走在這條街上，不用自帶特效就置身在粉紅世界了！

+ 4 + 3 + 2

花期時間：4月中下旬 賞櫻地址：Heerstraße 20A, 53111

西班牙

赫爾特山谷｜卡塞雷斯

卡塞雷斯西班牙西部，境內的赫爾特山谷更是當地人春天最愛的朝聖地；有著滿山約200棵的櫻花，在櫻花盛開之時，淡白粉紅的花瓣把這個山谷簇擁成仙境一般。

花期時間：3、4月 賞櫻地址：Cáceres, España.

紐西蘭

北島佛光山｜奧克蘭

北島佛光山寺院的成佛大道旁種有兩排櫻花，配上相當具有中華建築特色的寺廟，放眼望去，禪意靜升。由於紐西蘭位於南半球，在11月的春季來臨時，櫻花將會盛開；院方也會在這邊舉辦櫻花饗宴，歡迎各方愛花人士前來共賞櫻花之美。

佛光山（ 紐西蘭佛光山官網）

櫻花品種：吉野櫻 花期時間：10～11月 賞櫻地址：16 Stancombe Road, Flat Bush, Manukau 2016

紐西蘭南島

梅城域（Ashburton Domain）｜阿什伯頓

基督城到阿什伯頓的路途約一小時，高速公路邊緊鄰的一座花園便是梅城域，這裡是南島名列前茅的賞櫻打卡熱點。這座花園雖然是有被定期管理的，但入場是不用門票的噢，若是有機會在春季經過，別忘了在這邊停下車休息席下並欣賞美麗的櫻紅唷！

花期時間：10～11月 賞櫻地址：Walnut Ave, Ashburton

澳洲

奧本植物園｜雪梨

奧本植物園裡有一座日式園林，有著大紅色的鳥居與各種日式造景；每逢8、9月時，雪梨天氣開始回暖，櫻花也蓄勢待發地準備盛放。這裡有四條英林花道，分別為Cherry Arbour、Hanami Lawn Cherries、Cherry Alley、The Lake side Cherries，遊客們來來往往地穿梭其間領略這片粉色之美；晚上時會有賞夜櫻活動，用各種顏色的燈將櫻花的豔麗映襯出來，晚上賞櫻也別有一番風味呢！

奧本植物園（GettyImage）

花期時間：8～9月 賞櫻地址：Chisholm Rd & Chiswick Rd, Auburn NSW 2144

原來除了日本韓國，還有這麼多地方可以賞櫻，是不是很驚喜呢？接下來即將迎來賞櫻的月份，錯過的年初的櫻花，下半年還有紐西蘭可以去，趕快上Tripresso旅遊咖搜尋超值行程，順便也規劃一下特休吧～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【世界櫻花趣】不只日韓，全球十大熱門賞櫻城市精選。】