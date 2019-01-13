【台南住宿】三五知己包棟至啱！為文青而設的日系質感民宿

台南後壁民宿貳樓參俱樂部，每次僅接待一組客人，讓入住的旅人享有絕對獨享空間。鄰近菁寮老街，要前往台南周邊景點如關子嶺、故宮南院等都非常方便。

後壁民宿 貳樓參老屋的優雅變身

在菁寮小鎮，沿着筆直的道路，兩旁綠油油一望無際的稻田，有種回到外婆老家的感覺。看着地圖，開始彎進小巷尋找貳樓參俱樂部的蹤影。路過三合院，轉了一個彎又一個彎，在一個街區，一位笑容溫暖的大姊姊出現，她便是貳樓參的女主人Olivia，她在一棟3層樓的排屋前迎接我們的到來。

貳樓參俱樂部，為什麼叫貳樓參呢？緣起於老屋的建築工法，外型看似三層樓的建築，其實內部有着一個類似樓中樓的2樓半夾層空間，保留了老屋的韻味，又加上了新生命的活力。推開木門，馬上被溫馨精巧的空間所吸引，工業風的灰藍色牆面，搭上老屋的洗石子地板，新意中保有懷舊。滿牆的書籍，還可以看到Olivia旅行各地的紀念小物，以及為遠道而來的旅人準備的滿滿零食餅乾，就怕他們晚上會餓，冰箱、洗衣機也是一應俱全。

推開木門，馬上被溫馨精巧的空間所吸引，工業風的灰藍色牆面，搭上老屋的洗石子地板，新意中保有懷舊。（妳好南搞提供）

爬上樓梯，二樓跟三樓間有一個會讓小孩歡喜，大人尖叫的小夾層空間。鋪木地板的空間，脫了鞋就能席地而坐，可以玩玩具還有全套漫畫可以看。再往上走，還有一個公共空間！最令人喜愛的就是那個由男主人親手製作的彩繪磁磚桌，Olivia與我們分享，他很享受在旅行過程中，與朋友或家人在公共區域交流的過程，所以她把空間分享出來，讓旅人待在貳樓參的時候可以好好享受。

點擊圖片看清貳樓參俱樂部室內裝潢！

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都市女孩在農村蓋自己的一間咖啡館 在餐桌上串起人們的情誼

這邊主要有2間雙人房，都是小巧別緻，可以讓人一夜好眠，隔天在雞啼的清爽早晨中醒來。或許沒有五星級的設備，卻有女主人五「心」級的款待。逛完貳樓參，妳以為已經結束了嗎？等等！後面還別有洞天！台南常見的狹長型街屋，中間通常會有一個採光的天井，然後連接後面的另一個空間，Olivia就在後面為自己蓋了一間小巧可愛的開放廚房空間！

台南常見的狹長型街屋，中間通常會有一個採光的天井，然後連接後面的另一個空間，Olivia就在後面為自己蓋了一間小巧可愛的開放廚房空間！（妳好南搞提供）

其實，原本貳樓參是要當成身為室內設計師Olivia的工作室，但是看着偌大的空間，她覺得自己好像不需要這麼大一棟，只要有一個長桌就可以了，回憶着以前在都市生活常流連於咖啡廳，就決定自己蓋一間了！後來，這邊意外成為旅人喜愛交流的空間，在這裏用餐、聊天，甚至還曾經舉辦「飯友會」，帶着自己拿手的料理來餐桌交流，這是Olivia覺得農村生活中最有趣的地方，左鄰右舍的阿公阿嬤不吝於分享絕活，總像是疼惜孫子般的相處。

貳樓參俱樂部有一種把人留下來的魔力，來這邊只想好好地躺在這邊，什麼事都沒有做也沒關係，像是旅人在另一個地方的家，妳知道總會有一位溫暖的女主人在遠方等候你的到來（妳好南搞提供）

在溫暖的燈光下，與Olivia暢聊她在農村的生活點滴，以及與到訪旅人的故事，總覺得貳樓參俱樂部有一種把人留下來的魔力，來這邊只想好好地躺在這邊，什麼事都沒有做也沒關係，像是旅人在另一個地方的家，妳知道總會有一位溫暖的女主人在遠方等候你的到來，這樣的感覺小編很喜歡，期待下一次再見呢！

貳樓參俱樂部 / 2F3 CLUB 收費：2人包棟，平日房間大概由新台幣 $3,800起（約港幣970元），附贈晚餐或宵夜 地址：台南市後壁區後廍里54-6號 聯絡電話：0956 787 418

【本文獲「妳好南搞」授權轉載，原文： 後壁民宿 | 貳樓參俱樂部 隱身在農村裡的日系質感包棟別館】

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