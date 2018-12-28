【台南．左鎮鹿兒島】帶個人嚟就得！親子餵鹿、瞓露天帳篷數星星

繁忙的生活，讓您有多久沒有與孩子或家人一同露營，擁抱大自然了呢？在台南左鎮，距離台南市區開車約半小時的山裡，一個名為 左鎮鹿兒島 的親子生態露營園區，完善的露營園區規劃，與豐富的自然生態，是您假日帶孩子踏青的好去處，今天就跟着南搞團隊一同深入營區，出發探險吧！

文：南搞女孩

小編距離上一次露營應該是大學迎新宿營了！很久沒回到大自然，竟然有些緊張，身為露營門外漢，事前詢問園區人員，只要準備個人用品就可以了。出發當天早上，整理了兩天一夜的輕便行李，就跳上車子，前往位於左鎮菜寮溪附近的左鎮鹿兒島親子露營區。

一起出發去露營吧！（妳好南搞）

腳踩泥土仰望星空 擁抱好久不見的大自然

從台南市區開車約半小時，到台南醫院新化分院距營區入口處約 1.8 公里，營區入口處有一座高約 3.5米的原住民圖騰柱再往左轉，沿着一條蜿蜒的小路前進，兩旁都是水果園。遠方的山頭是跟左鎮草山月世界一樣的惡地地形，彷彿正航向一顆未知的星球。順着太子宮指標，越過一座彩繪小橋，來到被菜寮溪環繞的左鎮鹿兒島親子營區，就像是個遺世獨立的世外桃源，離二寮也相當近，如果隔天起得來還可以去二寮看日出呢。

左鎮鹿兒島親子露營園區（Facebook）

來到園區，先到遊客中心辦理入園手續，挑高的遊客中心，大面落地窗享受日光浴，同時也販售露營用品、各種飲料、零食、左鎮當地食材等等。除此之外，也提供代訂餐點服務，有任何問題都可以來服務中心諮詢熱情的服務人員。

▼▼▼​遊客中心販售露營用品、各種飲料、零食、左鎮當地食材等等（按圖放大）▼▼▼

星空帳

在遊客中心，休息了一下，便到今天要前往今天下榻的星空帳。針對不同的露營者，園區內設計了星空帳、豪華帳營位、露營車、帳篷屋、草地營位等5種型態。而針對非露營者，也提供場地、各式野營設備供租用、生態體驗，來一場感受大自然的饗宴。

全白的星空帳，遠看像極了可愛的雪屋，一球一球的座落在山坡上。到了門口，拉開星空帳的拉鍊，探頭進去忍不住讚嘆，近300呎還有回音的寬敞空間，有兩張雙人床，棉被枕頭也都備齊了。還有床頭櫃、一套餐桌椅，地面是木質地板，可以席地而坐。小編抵達時間約是下午時間，陽光從頂端灑落，映襯白色的布幕，自然光下拍起照來非常好看。

潔白如雪屋的星空帳（妳好南搞）

天色漸暗，開啟立燈，昏黃的燈光打起來，相當溫暖祥和。這時隔壁帳傳來歡樂的笑聲，原來是一群好朋友相揪來玩，大家圍在星空帳內，玩桌遊、彈吉他，名副其實的星空夜語，還可以在旁邊的客廳帳，在星空下泡茶，非常適合三五好友，除了聚餐外，一個相聚的好理由。

▼星空帳篷的內部十分試正，可以容納多人，至啱後生仔半夜傾下偈▼

到野外露營，體驗日常中的非日常

晚間，我們到處串門子，拜訪露友們，是相當有趣的一件事情。專業露友們的設備真的是令人驚嘆。你可有想過，家裡的客廳搬到野外是什麼感覺？平常打開窗看到的是對面的大樓，到野外露營，打開窗看到的是純天然的美景。

專業露友露營設備（妳好南搞）

▼豪華帳區、帳篷屋的野外露營體驗▼

+ 5 + 4 + 3

另外，左鎮鹿兒島營區還有另一種相當貼心的服務，介於星空帳與草地營位之間。對於沒有帳篷組的露友，可以選擇豪華帳營位，帳篷與內部的睡袋均鋪好，一樣帶著行李就可以入住了！另外，園區內有4個衛浴區，分散在不同的帳棚區，充足的衛浴空間，讓露友無需排隊等沖涼。

親子園區

生態資源豐富的綠地 （妳好南搞）

園區內規劃出相當大的一片是綠地自由區，種植著各式的綠樹，是園區經營者的用心，期望在多年後這些小樹蓊鬱嵾天。也保留相當多元的植栽，像是可以燉雞湯的狗尾草等等，在湖畔區還可以看到野生的烏龜在曬太陽，這些都是園區給孩子們的大自然教室。

▼有機農場內有各式食材，像是小番茄、秋葵、辣椒等等可供採摘作為晚餐的食材。讓小朋友上一堂珍惜食物的課▼

園區內有兩區有機農場，都是未來要規劃給孩子們的生態體驗區域，裡面栽種著各式食材，像是小番茄、秋葵、辣椒、茄子、木瓜等等，當天我還邊走邊摘了兩株秋葵來吃，肥美多汁，新鮮鮮採，好好吃啊！未來也會規劃生態體驗，讓孩子們來摘菜，作為晚餐的食材，從產地到餐桌，來一場食農教育！

小朋友開心玩砂 （妳好南搞）

有白砂池小朋友最開心了！不管是大朋友、小朋友，脫去鞋子，踩在白沙上，堆砂堡、玩砂，讓爸爸媽媽與孩子間，共度美好的時光，留下難忘的回憶。動物區內還養育着可愛的鹿兒以及小雞，事前預約在工作人員的帶領下，都可以與牠們互動。

左鎮鹿兒島親子露營園區的負責人曾先生表示，希望提供一個讓人們親近自然的場地、有更多元的露營體驗選擇之餘，同時提供各式露營設備租借，讓大家拿起背包就能在大自然裡度過週末。而左鎮鹿兒島親子營區豐富的自然生態資源，也期望讓父母帶着小朋友，一同來認識自然，共創親子間難得的回憶。

左鎮鹿兒島親子露營園區租借星空帳平日約港幣$710，假日約港幣$811；豪華帳營位平日約港幣$380，假日約港幣$457；露營車平日約港幣$304，假日約港幣$405；帳篷屋平日約港幣$405，假日約港幣$507；草地營位平日約港幣$254，假日約港幣$304。另外非露營者也可烤肉，另收清潔費及停車費。（妳好南搞）

【本文獲「妳好南搞」授權轉載，原文：左鎮鹿兒島 | 腳踩泥土仰望星空，與喜歡的人共享歡樂露營時刻】