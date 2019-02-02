【芬蘭住宿】Arctic Snow Hotel雪酒店　玻璃冰屋360°瞓住睇極光

今年冬天冷到什麼程度？一周前我在三亞國際音樂節蹦迪跨年的時候，溫度罕見地降到了20度以下。還好現場的氛圍異常火熱，光是那8分鐘的跨年焰火就已值回票價，真的太炸裂了。感受完電音的火熱，又開始嚮往冬季的極光。看極光是我願望清單上很重要的一項，對我來說，極光就是大自然放的焰火。

芬蘭應該說是看極光的不二之選，整個芬蘭的北部都在北極圈內，這個時候已經只有黑夜了，非常適合看極光。酒店我這次選擇了Arctic SnowHotel & Glass Igloos，顧名思義，酒店分為雪酒店和玻璃冰屋兩部分。搭乘國際航班落地首都赫爾辛基，隨後轉乘火車前往羅瓦涅米（Rovaniemi），酒店距離這個有「聖誕老人故鄉」（聖誕老人村）僅半小時車程。到了火車站以後搭乘的士前往酒店，到了酒店才發現原來是可以聯繫酒店車接送的，提前打電話預約即可。

雪酒店總共可以容納70個客人，每年都被雕刻成不同的樣子。房間溫度很低，溫度維持在-5°C~0°C之間，你需要睡在睡袋裡，再把床上的馴鹿皮草裹上，這樣就不會冷了。

室內空間以冰雪雕刻為主導，配以多彩的燈光效果。這間房間的牆面裝飾被雕刻成了樹幹，頂上看似不經雕琢的部分就像是落滿雪的樹葉，綠色的燈光效果也迎合了這一點。這一間以藍光作為主色調，床頭兩隻北極熊在紅日前相對咆哮的場景非常霸氣。考慮到家庭和團隊客人的需求，酒店也提供兩個床位的標準間。如果覺得加厚的羽絨服以及馴鹿皮草也不能抵禦嚴寒，那麼玻璃冰屋將會是更好的選擇。

5年前，人們在雪酒店附近建造了第一批15個玻璃冰屋。隨著生意越來越好，現在冰屋的數量已經來到了39個。冰屋裡面的溫度就跟一般酒店別無二致了，隔熱性能很好，還裝了地暖。360°的全景觀玻璃屋頂也安裝了電熱設備，一方面維持了室內溫度，同時也能融化屋頂上的積雪，以免影響看極光。冰屋的床是電動的，方便你找到一個最好，且讓你靠著最舒服的一個角度來欣賞極光。

酒店房費里是包含早餐的，用餐地點就在酒店大堂所在木屋的log餐廳。在酒店附近的湖邊，還有一家Kota餐廳，芬蘭的新鮮三文魚，還有餐廳特色的炸三文魚片都不能錯過。不過，酒店最具特色的當然還要數用冰雪直接雕出來的餐廳和酒吧了。

酒店也為客人提供了豐富的業餘活動，比如雪域桑拿，也是在冰雪裡鑿出來的，只有桑拿椅是木製的。牆壁上冰雪的冷氣與桑拿池中騰騰的熱氣交織在一起，冰火兩重天的感覺大概就是這樣了。你還可以去酒店旁邊的湖冰釣，學習冰雕，在附近的林地徒步，或者來一場刺激的雪地摩托比賽，活動非常豐富。

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酒店資訊

Aenaon VillasArctic SnowHotel & Glass Igloos 酒店地址： Lehtoahontie 27, FI-97220 Sinettä, Finland 官方網站： https://arcticsnowhotel.fi/ 預定電話：+358 40 845 3774 參考價格：SnowHotel自12月20日至次年3月31日營業，2092港幣／晚起，Glass Igloos自11月16日至次年3月31日營業，約6393港幣／晚起。

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