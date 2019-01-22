【台北美食】去台北不怕餓肚子！5間營業至凌晨宵夜店推介

台北出名美食多，作為一名「美食控」，出行台北旅行可說是24小時全天候都有得吃！以下就為大家介紹5間營業至凌晨宵夜店，有些甚至是24小時都開。喜歡臨睡前品嚐美食的你，千萬不要錯過！

店門上放有各式美食相片，很有老台灣地道小店味道。（圖片來源：chenxii812@IG）

01. 世界美食總匯

講到台北24小時營業的餐廳，就不得不提及這間「世界美食總匯」，無論是早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜都可以吃得到，而且菜式選擇還非常之多，由西式漢堡、台灣地道美食，到中式豆漿油炸鬼都有！

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世界美食總匯 地址：台北市大同區歸綏街187號 營業時間：24小時營業 交通：捷運大橋頭站，步行約8分鐘

宵夜時吸引不少遊客和台北人幫襯，好不熱鬧呢！（圖片來源：wreoreow@IG）

02. 東引小吃店

如果喜歡台灣地道一點的美食，南京市場的「東引小吃店」可能啱你口味，除了麵食外，小菜滷味由豬、牛、雞、鴨、各式內臟類都有，以台灣本土風味做賣點，就算是深夜都有不少人排隊來吃，最重要是食物定價非常便宜！

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東引小吃店 地址：台北市松山區南京東路五段291巷20弄3號 營業時間：11pm - 5am 交通︰搭乘巴士 306、307、63、204 或 518到南京公寓站下車

好像live station般可到廚師即場炒菜，感覺新鮮熱辣。（圖片來源：boblee_33@IG）

03. 周照子鐵板清粥小菜

有兩間分店的「周照子鐵板清粥小菜」，分別位於寧夏夜市及西門町，最特別的是可在店內吃到將鐵板燒與清粥小菜融合在一起的菜式，由於營業至凌晨，亦成了不少「宵夜族」的好選擇。

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周照子鐵板清粥小菜 – 寧夏店 地址：台北市大同區民生西路155號 營業時間：5:30pm – 2:30am 交通：捷運雙連站，步行約10分鐘

周照子鐵板清粥小菜 – 西門店 地址：台北市萬華區西寧南路167號1樓（萬年百貨斜對面） 交通：捷運西門站步行約8分鐘 營業時間：11am – 12:30am

像幾餸飯般任你自由配搭。（圖片來源：da220220@IG）

04. 司機俱樂部

如果喜歡吃滷肉飯的朋友，這家在松山區天橋下的「司機俱樂部」是個不錯的推介，由於早期大部份的食客都是的士司機為主，因而取名。店內主要賣雞肉飯、滷肉飯和焢肉飯三種，由於味道質素高，加上非常便宜，不少當地人都會光顧。

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司機俱樂部 地址：台北市松山區南京東路五段399之2號 營業時間：11:30am – 1pm ; 5:30pm – 4:40am 交通：捷運南京三民站，步行約10分鐘

宵夜來個咁豐富的火鍋，真心正！（圖片來源：gingin_yeh@IG）

05. 藍記麻辣鍋

很多人愛吃的台灣麻辣鍋，這家「藍記麻辣鍋」也很有名，連之前《康熙來了》亦有推介過。最吸引的原來是用牛骨熬煮超過7小時的湯底，踏入店內已經香氣四溢，以秘製醬料做賣點，難怪開至凌晨都大排長龍。

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