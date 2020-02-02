【台灣住宿】盤點全台灣6間夢幻玻璃民宿！剔透廣角靚景盡收眼底

情人節將至，計劃去台灣的朋友不妨考慮來一趟浪漫的民宿度假之旅！小編特別整理出全台灣6間最浪漫「玻璃民宿」，不論是透過大塊落地窗欣賞周圍環境的清幽、或是夜晚泡在浴缸中一覽滿天美麗星空，如此奢華的體驗，一定要與最愛獨享這寶貴的美麗時光。

1. 新北市瑞芳：Ample Villa

位於新北市瑞芳的「Ample Villa」，整間民宿外觀都是以純白色系打造而成，搭配從地板延伸到天花板的大塊落地玻璃窗，在和煦陽光的照射下顯得特別晶瑩剔透。因鄰近九份且面對着最知名的陰陽海，附近還有無耳茶壺山登山步道、象鼻岩、潮境公園等自然景點，不僅有種置身國外度假的感覺，還可以深層地放鬆心身，非常愜意！

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地址：新北市瑞芳區洞頂路155-9號 電話：02－24962888

2. 宜蘭：太平山好望角景觀別墅

這裡每間房都能看見宜蘭太平山的美景！位於宜蘭大同鄉的「好望角景觀別墅」外觀彷彿一座透明玻璃屋，不僅從外面就能看見房間內部，民宿外還有規劃燒烤區，提供房客一起享受BBQ聚餐的樂趣。此外，餐廳前有一個180度的景觀平台，可以將蘭陽平原和泰雅山河盡收眼底。

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地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭 46 號 電話：03－9801278

3. 宜蘭：湖漾189風格旅店

位於宜蘭冬山鄉附近的「湖漾189風格旅店」在窗邊就能看到龜山島！坐落於綠油油的稻田旁，不僅有種被大自然環抱的清幽感覺，還不時可以聽到蟬鳴鳥叫的聲音。純白色系的三層透明玻璃建築，帶有濃濃的度假氛圍，民宿外更設置了親子遊樂設施，讓小朋友玩得不亦樂乎。房內設置了一個網美最愛的透明吊椅，可以靜靜地坐在窗邊享受眼前的美景。

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地址： 宜蘭縣冬山鄉梅湖路189號 電話： 0958059569

4. 南投：九樹森林

南投魚池鄉隱藏著一間充滿仙氣的玻璃屋「九樹森林」，。這是一間由裡到外設計感十足的森林民宿，不僅整間房間都是透明大塊落地玻璃窗，讓早晨暖陽和夜晚月光透進房內，還能被森林樹木環繞，彷彿真的住在大自然中，享受遠離塵囂的愜意感！

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地址：南投縣魚池鄉共和村中興巷6-18號 電話：04－92880598

5. 南投：日月潭水岸休閒飯店

湖景山景任你揀！位於南投縣魚池鄉的「日月潭水岸休閒飯店」離日月潭車程只需14分鐘，如果想坐船遊湖或是搭纜車到九族文化村，選擇這裡住一晚真的非常方便。此外，玻璃透明房的景色令人驚豔，不僅有天窗可以欣賞美麗的天景，還有大片落地窗可以遠眺日月潭湛藍的湖景，躺在床上就能體驗最奢華的視覺享受。

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地址：南投縣魚池鄉文化街112號 電話：04－92850566

6. 花蓮：漫慢文旅

純白簡約風格加上綠色植物作為點綴，呈現清新自然的感覺，是大家對於位在花蓮「漫慢文旅」的印象，不僅地理位置超方便，離市區和知名景點很近，住宿內也一定要有必備的透明吊椅，搭配一旁的落地窗景色，彷彿坐在水晶球裡般，非常可愛！

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地址：花蓮市府前路308-3號 電話：0911370883

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