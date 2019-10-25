【台灣行山】太平雲梯、阿里山鐵路…盤點10條打卡必去仙景級步道

厭倦了都市的吵鬧，不如就跑到大自然中逍遙一下！本文就整理了全台灣10條宛如仙境般的步道，其中花蓮白楊步道的水濂洞超夢幻，看得見地下湧泉從隧道頂端傾洩而下的特殊景觀，還有新竹新豐紅樹林，能夠闖進龍貓森林！（不過新豐紅樹林正在整修中，明年3月才會重新開放，大家好好期待吧！）

1. 花蓮：白楊步道水濂洞

白楊步道全長2.1公里，沿途可欣賞瀑布、沿苔流、隧道、峽谷等景緻，從第5個隧道步出，即可見白楊瀑布沿著山體垂吊而下，藉由高低落差形成雙層瀑布；水濂洞也是此處絕美風景，地下湧泉從隧道頂端傾洩而下，形成一幕幕水濂的特殊景觀。

步道從2017年起封閉施工，打造友善步道。雖然於今年2月重新開放，但位於步道尾端的水濂洞由於受到颱風影響，地基掏空，因此持續封閉，經過太管處一年時間搶修，終於全部開放，讓旅客能再次欣賞這特殊奇景。

2. 桃園：三民蝙蝠洞

桃園秘境「三民蝙蝠洞」岩洞形勢渾然天成，彷彿巨石遮雨棚，彎月形的洞窟高約20公尺，配合瀑布、翠綠溪流成秘境3大特色，尤其是豐水期還能在洞穴看到瀑布景觀，又有水濂洞之美稱。

（溫馨提示：不得戲水、撈魚、烤肉、露營，放煙火等活動也全面禁止，請靜靜欣賞大自然塑造的幽谷景觀，並將垃圾帶走，共同愛護這處鬼斧神工的勝地）

+ 2

3. 新竹：青蛙石天空步道

青蛙石天空步道位在新竹縣尖石鄉錦屏村那羅溪峽谷，全長約1500公尺。園區內共有兩條木棧道，一條為能接近山林的生態步道，另一條就是刺激的賞瀑布步道，它的最大特色為盡頭的懸空玻璃平台，腳下踩着透明玻璃看着瀑布滂礡而下，非常刺激。2018年才開放青蛙石天空步道，門票每人台幣100元，提供停車場及接駁車。

+ 2

4. 新竹：豐紅樹林綠色步道

新豐紅樹林占地8.5公頃，在入口處放眼望去綠的沒盡頭，有如闖入動畫「龍貓森林」中的場景，這裡是台灣北部唯一水筆仔和海茄苳混生的紅樹林，生態豐富。設在樹林裡的步道讓民眾能近距離觀察紅樹林的生態，棲息了許多生物，像是招潮蟹、彈塗魚等等，是非常適合親子出遊的地方。（不過園區目前正在整修中，要到明年的3月才會開放，想去的民眾可能要再等待一下了）

【台灣行山】挑戰大自然！全台9個山系、自行車步道景點大合集

【台灣嘉義】荒廢鐵軌丶星空玻璃屋…盤點13個森系打卡呃Like絕景

【花蓮懶人包】山系、打卡系兩種玩法！至齊19個私房景點大整理

5. 金瓜石：茶壺山步道

而茶壺山又名「無耳茶壺山」，海拔約600公尺，因形狀像是沒有把手的茶壺而得名。走到山頂可以欣賞到陰陽海、太平洋、雞籠山等風景。爬至山頂約需1.5至2小時，雖然多以石階為主，但還是須注意水分與能量的補充。



整段步道除了接近山頂會有部分碎石路出現之外，都是以石級為主，沿途不時有芒草隨風搖曳，伴隨遠方的海景，可以緩和爬山的疲憊。每隔一段路程回頭望都能看到不同的風景，中途設有觀景平台和涼亭可稍作休息。

6. 新北：雙溪虎豹潭步道

位在雙溪的虎豹潭因水質清澈見底，每逢夏季總吸引許多遊客戲水消暑。虎豹潭周邊山林風景秀麗，並建有枕木步道，可到步道上方的觀景台欣賞潭光水色，秋天時還有滿山遍谷的芒花，是新北老少咸宜的休閒去處。

7. 嘉義：太平雲梯

嘉義梅山的太平雲梯總長281公尺，海拔高度約1000公尺，雲霧繚繞時走在橋上就像置身仙境中，現在不僅白天能欣賞美景夜晚還有點燈秀。太平雲梯橋體光雕裝置共設置了近千個LED七彩燈條，在去年10月正式點燈，不過為顧及光害會干擾動物棲息環境，每天有限制開燈時數。



原點燈時間為每日7點至9點各整點開啟15分鐘，因考量冬季日落時間較早，冬季將燈光開啟時間提早調整為6點至8點間。夜間登橋的期間，將更改點燈時間為兩個小時，讓遊客能夠在橋面上盡請享受燈光與夜景，星光票價台幣100元。

8. 台中：大坑步道

大坑風景區是中部近幾年熱門的踏青去處，全區共有12條登山步道，因棧道皆為木頭依山稜線建造，四周被群山環繞，陽光灑下時就如同仙境般夢幻，不過週末想去朝聖的遊客可要注意了！大坑1至5號步道大部分位於林班地及保安林地內，沿途開發較少，棧道大部分為相思木構築、手作砌石步道及原始林道等，過去豪大雨造成1、3號步道及週邊環境損害。



至於3號步道部分，經東勢林區管理處評估後，因考量現況坡度過於陡峭及施工材料搬運問題，尚無合適治理工法，為確保遊客通行安全，已於7月起先暫時全線封閉。

9. 台北：大溝溪親水步道

想找秘境？台北市裡就有。離內湖捷運站不遠的大溝溪親水公園，有超大的綠色草原，還有溪流通過其中，很像是偶像劇的拍攝場景。若再往裡面走就是大溝溪自然步道，可說是內湖最富綠地的親水景點，更裡面就是大溝溪自然步道，還能通往覺圓寺以及知名的白石湖吊橋。雖然步道算好走，但途中都是爬坡以及階梯，走起來並不輕鬆。

+ 2

10. 嘉義：阿里山鐵路

如果想要沿路欣賞美景，不用受到火車或觀巴規定的時間壓力，又不需勞累開車，最輕鬆的阿里山交通安排，就是選擇包車方式前往各個阿里山景點，相較於火車的票價雖然較貴，但時間上也比較自由。



阿里山森林鐵路總共三段路線，神木線是阿里山必去行程，神木站周遭有2處巨木林道，被百年神木及高聳杉木圍繞著，讓人體驗到大自然的鬼斧神功。沼平線是櫻花季最火路線，派出所前的吉野櫻盛開的畫面，非常的浪漫而祝山線則為台鐵最為獨特的路線，負責於半夜載遊客上祝山的觀日平台等待曙光，超美景色絕對值回票價。

【本文獲「ETtoday新聞雲」授權轉載。】