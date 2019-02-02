【東京景點One Piece】東京鐵塔海賊王樂園　半日玩盡三層全攻略

各位海賊王的粉絲們，來到東京當然不能錯過東京鐵塔裏的海賊王樂園！門票除了可以讓你看到海賊王的插畫展、大型模型、玩盡各個經典片段象徵的遊戲外，還能欣賞精彩的海賊王真人表演；另外更有全球獨一無二的海賊王主題餐廳，讓你胃口大開的同時也大飽眼福。更有獨家周邊商品區，絕對能讓所有海賊王的粉絲買到手軟！廢話不多說，趕緊跟着小編的腳步登上烈陽號吧！

交通資訊

搭乘地鐵都營大江戶線至赤羽橋站，再從赤羽橋口出口步行約5分鐘即可抵達東京鐵塔。

▶ 東京鐵塔海賊王樂園 Tokyo One Piece Tower

進入東京鐵塔一樓的正門後，到處都可以看到海賊王的身影！海賊王樂園位於鐵塔的三到五樓，一樓購票處販售的是登上東京鐵塔+海賊王塔的組合票，購買組合票後需再到三樓海賊王樂園櫃台兌換票劵；但如果只是要去海賊王塔的人，可直接到三樓的售票處購票。不過小編要提醒大家，即日購票的價格無論哪種組合都會比預購票貴一點，因此建議大家可以事先在網上購票喔！

位置：東京都港區芝公園4-2-8，東京鐵塔FOOT TOWN内

營業時間：早上10:00-晚上10:00

海賊王樂園門票資訊

一樓可購買組合票，而正式的售票口在東京鐵塔的3樓，園區分佈則為3～5樓3個樓層。3樓販售的門票分為入園門票+表演門票及淨入園門票兩種， 由於表演並非每天都有，在出發或購票前務必記得先到官網查詢一下表演場次。現場購票的話記得要跟服務員預約表演場次，網上購票或在1樓買組合票的人，也必須到售票櫃台更換正式入園票券才能入場喔！

▶ 入園 + 表演 成人（19歲以上）： 預售3000日圓／現場3200日圓 青少年（13-18歲）：預售2600日圓／現場2700日圓 兒童（4-12歲）：預售1500日圓／現場1600日圓 （小提醒：由於表演並非每天都有，請在出發或購票前先前往官網查詢表演場次。當天購買的話要記得跟服務員預約想看的表演場次喔。）

▶ 僅入園 成人（19歲以上）： 預售2000日圓／現場2200日圓 青少年（13-18歲）：預售1600日圓／現場1700日圓 兒童（4-12歲）：預售500日圓／現場600日圓

海賊王主題餐廳

進到東京鐵塔後便可以很快找到海賊王的周邊商品店及主題餐廳、咖啡廳。小編去的時間是假日下午時段，所以草帽咖啡廳大排長龍；山治的俺家餐廳在15:00前是提供自助餐形式，15:00過後則為單點的方式，有牛排、漢堡、意粉等；而海賊王圖書咖啡廳裏頭的賣點不僅有可口的主題甜點輕食，還有着從全世界各地蒐集來的「海賊王」相關書籍，總數多達600冊，是不是讓人更加好奇了！

▶ 山治的俺家餐廳 自助式供應時間：早上11:00-下午3:00 點餐式供應時間：下午3:00-晚上10:00

▶ Cafe Mugiwara草帽咖啡廳 營業時間：早上10:00-晚上10:00

海賊王園區介紹

拿到入園票券後就迫不及待地跟着入場啦！立刻出現在眼前的是非常逼真的海賊王人物模型。現場繽紛的燈光及音樂讓人掩不住興奮之情跟着搖擺，旁邊還展示了草帽一行人九人簽名，真的很難得一見！

TONGARI商店

同一個區域旁邊，也有個販售周邊商品的地方（TONGARI商店） ，銷售的皆是東京海賊王塔的原創商品。當時正逢夏季的祭典主題，有許多此時才能買到的限定商品，所以如果你來訪時有幸遇上特別主題活動，不用猶豫，買就對了！

遊戲區

緊接着就來到四樓繼續前進，如先前提到當時樂園的主題是夏日祭典，所以一眼望去感覺就像來到了真正的日本祭典。這一層樓有許多都是體驗遊戲的區域，要注意有些是需要另外付費的喔。

這一層樓有許多都是體驗遊戲的區域，要注意有些是需要另外付費的喔。（KKday提供）

此外整個園區也都有免費Wi-Fi可使用，館內每個遊戲在入口處都會貼心標明遊戲的所需時間，也會有附上內有中英文說明的QR code，若有需要也可在進入遊戲前告知服務人員你是香港人，服務人員會準備中文的說明卡，因此就算不會日文或英文也完全不用擔心，保證遊戲能順利進行。遊戲有以下幾個：

▼▼按圖看各項遊戲的介紹▼▼

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還有其他遊戲～

【弗蘭奇的變態彈珠機】（須另外付費，一次500日圓）：投幣之後在烈陽號水車出現一顆球，會透過可樂罐加壓，讓球可以跑到上方的透明通道，之後就會開始彈珠台遊戲，只要球滾進正中央的通道，就會有機會可以得到獎品，可以來試試看自己手氣如何喔～

當然還有很多像是娜美的賭場、喬巴的烈陽號探險、布魯克的鬼屋等都是精彩有趣的遊戲，等着你來體驗！（小提醒：進入遊戲後大部分都是禁止拍照和攝影的，要注意一下喔！）

海賊王特別企劃展

到五樓後，有海賊王的特別企劃展，展出的內容是各個人物及重要片段的經典插畫，有專注看過每一集的你，一定會特別有共鳴。

小編前往的時段剛好碰上真人見面會，每天的時段跟出現的人物不太一樣，所以出發前可以上官網看好時間，才不會跟自己喜歡的人物錯過。如果想跟喜歡的人物拍照留念，需事先排隊抽取號碼牌，領取號碼牌的時間與開園時間相同。

海賊王真人表演

接着就是今天的重頭戲——海賊王真人表演了！由於全部座位皆為自由席，所以如果想坐前排建議在開演前的15～20分鐘就要先到開演場前排隊。入場前每個人都會被分配到一支心之石造型的LED螢光棒，螢光棒的顏色會隨着音樂跟着變化，也為整個表演過程中添增了更多樂趣和參與感。

整段表演雖然都是日文呈現，但表演者的肢體語言及表情都非常的豐富到位，加上專業的投影跟音樂，讓人就算不懂日文也能樂在其中。

必買紀念品

最後在離開前一定要到一樓的草帽商品店帶點回憶再走～ 從生活用品、餅乾手信到週邊文具等應有盡有，航海迷絕對會失心瘋的！

小編親身體驗後的心得是，整個樂園如果要逛遍玩遍的話絕對會花半天時間以上，所以建議可以在開園時間就來。用完晚餐後剛好可以上東京鐵塔觀看夕陽或夜景，會是絕佳的行程安排！

【本文獲「KKday」授權轉載。】