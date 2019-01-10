《海賊王》作者公開「遊樂場」豪宅　廁所竟然有大白鯊

日本漫畫家尾田榮一郎創作的《海賊王》（One Piece）風魔全球，深受各地漫畫迷歡迎。《海賊王》自1997年連載，動畫播映至今20周年，很多海賊迷都由兒時追到現在，尾田也憑着漫畫及周邊商品賺到盆滿缽滿，每年收入高達31億日圓（約2億港元）。最近尾田上由明石家森馬主持的節目《真的嗎TV》時，更首度透過電視公開自己的工作室及豪宅，不過最驚喜的是《海賊王》星級粉絲的木村拓哉的出現！

明石家森馬帶領嘉賓參觀尾田榮一郎的豪宅，驚現木村拓哉下廚。（影片截圖）

雖然尾田拒絕露面，全程都以「路飛」遮樣，但就帶領節目嘉賓參觀豪宅內部。作為《海賊王》的作者，他的住所也以海洋為主題，入門玄關呈現出海底世界，地板一踩就會變色，連廁所都打造成大白鯊主題，非常逼真。而他的工作室裏擺滿《海賊王》的模型，還有一部懷舊遊戲機。除此之外，頂樓還有一架可以坐4人的小火車，大家即場試玩，坐上小火車兜了一圈，尾田家真的猶如遊樂場一樣！

成間屋以海洋為主題，「大白鯊」廁所相當逼真。（影片截圖）

尾田屋企連小火車都有，認真誇張。（影片截圖）

當一眾嘉賓走到庭院時，現場有一位廚師在烤肉，主持人驚訝發現是「大神」木村拓哉！今次木村扮廚師驚喜登場作客，原來都是尾田邀請：「他Line跟我說明石家森馬要來他家錄節目，我就說那我來烤肉吧。」眾所周知，木村是《海賊王》的忠實粉絲，他曾經翻唱動畫主題曲，他與尾田在約5年前因為雜誌訪談而成為朋友。尾田更在節目中感謝木村公開表示喜歡《海賊王》，令更多人認識這部作品。

有木村親自下廚烤肉，仲親自上菜，作為食客真係好幸福！（影片截圖）

尾田同木村因為雜誌訪談成為朋友，他更感謝對方令更多人認識這部作品。（影片截圖）

點擊下圖參觀尾田榮一郎的豪宅：