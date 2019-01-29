【十二生肖運程】豬年旅遊　出走變出pool！ 豬、鼠、牛、虎篇

農曆新年將至，不少朋友都開始還太歲及準備拜太歲，為的當然是希望過個豐收肥豬年！要好好迎接己亥豬年，不妨參考麥玲玲師傅講解十二生肖的整體運程及旅遊升運國家，屬豬、鼠、牛、虎的朋友好好計劃一下！

屬豬運勢反覆 不宜輕舉妄動

本命年犯太歲，運勢起伏大，容易胡思亂想，務必注意情緒，玲玲師傅表示犯太歲並非一面倒帶來壞影響，只要有心理準備迎接變化，部分人更可能愈變愈好。在己亥年雖不算一帆風順的年份，但亦喜獲「歲駕」及「天解」吉星入主，代表工作表現備受認同，不過處事較易一波三折，只要謹慎處理、多付出，最終亦能見曙光。

值得留意的是，豬年有「劍鋒」、「三刑」、「血刃」一組與健康有關的凶星降臨，健康運勢較弱，建議於狗年年底作詳細身體檢查，此外亦應避免參與攀山、爬石、潛水、滑雪等高危活動。工作、投資方面宜謹慎保守，整體而言不宜輕舉妄動，待本命年過去才主動出擊更佳。

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往外走動減衝擊

豬年驛馬運強，本命年適宜往外走動，工作方面可考慮開拓海外市場，打工仔亦不妨主動爭取出差或駐守海外，以應驗運勢變化；姻緣方面，為提防爭拗，雙方應多加溝通多忍讓，此外，各自專注事業，爭取出差機會，以「聚少離多」相處方式可能更有利發展。

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豬年吉利方向：正西，桃花星飛臨之方向，有助提升感情及貴人運。

屬鼠桃花暢旺 貴人運強

今年屬無沖無合之年，加上獲強而有力的「天乙」及「太陽」吉星拱照，不論從商者抑或打工仔都會有不錯發展。姻緣方面，受「咸池桃花星」影響，今年桃花滿地，更有機會結識條件出眾的異性，大家不妨好好把握。不過今年亦有「晦氣」及「年煞」凶星入主，前者行事宜低調，不宜鋒芒太露而惹人白眼；後者代表家宅運較受衝擊，宜多花時間關心家中長輩健康。整體而言，今年是豐收的一年。

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出門有利事業

受「太陽」吉星入主，又有光照遠方之意象，豬年有利出門，工作方面不妨主動爭取出差或駐守海外，有利遠地之財，離開原居地發展可望闖出一片新天地，對事業運有正面影響；姻緣方面，亦有利發展異地姻緣，不過以霧水情緣為多，往較遠地方旅行亦有助提升運勢。

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屬牛運勢回穩 事業運理想

整體運勢比起往年有回穩之象，「唐符星」入主，事業運理想，實力也開始顯現，於職場上大展拳腳，只要親力親為必有所得。不過豬年亦有「月煞」、「豹尾」、「飛簾」、「飛刃」及「喪門」小凶星入主，對人際、家宅、健康都有影響，「月煞」象徵女性帶來麻煩，盡量避免與女親友有投資合作；「豹尾」則容易因無心之失開罪別人，宜低調；「飛簾」及「飛刃」代表容易受傷，應避免參加高危活動；至於「喪門」對家宅衝擊較大，多留意長者身體健康。整體而言，凡事加倍謹慎便會事事順心。

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出差需留意人際關係

豬年同樣有利公幹，尤其任職管理階層或大機構者最適合出差或商務交流，但要注意與同行者的人際關係，慎防與女性發生爭執。

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屬虎運勢起伏大 須慎言謹行

豬年既合太歲又破太歲，情況與犯太歲相類似，運勢特別反覆，大起大落，不論感情、事業、家宅及人際關係都會較多小風波，整體以守為攻較佳。今年有太陰吉星拱照下，豬年可獲女性上司提拔，會有不錯的晉升機會。惟今年亦有「孤辰」及「貫索」凶星入主，易有銀錢轇轕及是非困擾，凡事宜謹言慎行。豬年整體有先難後易景象，多加忍耐，沉著應變，以守為攻較為理想。

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宜與女性親友外遊

太陰星拱照下，女性長輩對財運及事業皆有幫助，不妨多與父母或其他女性親友一起外遊。由於豬年健康運亦較為動盪，出門亦應預先購買旅遊保險，以策安全。

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