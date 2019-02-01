【大灣區旅遊】深圳佔地最大粉紅「梅園」花海　IG打卡任影唔嬲！

經過前些日子寒冷天氣的洗禮，深圳的梅花終於開了！跟去年的疏疏落落的不同，今年的梅花可是開得漫山遍野。前幾天小編就收到了線報，說在深圳市中心某地有一片梅林已經華麗綻放！收到消息的小編第一時間趕了過去。下文即將大晒大批靚相，建議大家在有WiFi情況下欣賞。

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以上靚相其實都來自於深圳唯一一座以梅為特色的景點：梅園！小編專門看了介紹。梅園佔地約15000餘平方米，有多大？總之一整片山坡都是它的地盤！上面密密麻麻的種植了超過3500棵不同種類的梅樹，有潮塘宮粉、美人梅、朱砂梅 、綠萼梅等。小編也辨認不出什麼是什麼品種，反正就是一個字：靚！

在一般的印象裏，梅花都是雪白的，但目前梅園盛開的梅花卻是以粉色為主的。漫山遍野盛開的粉梅，就像是一朵粉紅色的雲彩漂浮在這青山之上。站在梅林樹下，一陣風吹過，數片梅花瓣緩緩落下，真的是堪稱夢幻。在這如詩如畫的景色下，真的是隨便怎麼拍，都好看得是仙女。好奇心爆棚的小編，硬是找到了這片粉紅色梅林的秘密！

按圖看「梅園」花海IG級打卡靚相▼

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原來目前梅園開得最旺的，是一種叫潮塘宮粉的梅花。其最大的特點就是有着粉紅色的數層花瓣，而一根枝條上面能繁密的開上數十朵梅花。所以，不論是遠看還是近看都層層疊疊，十分壯觀。

在小編還沒有走到梅園時，便隱約聞到一股暗香襲來，似有若無，撥動人心。而當真正身處梅園梅林之間時，更是清香宜人，素雅之極。被吸引的可不止有我們，還有忙碌的小蜜蜂，可要小心！不要被蟄到。

被吸引的可不止有我們，還有忙碌的小蜜蜂。可要小心！不要被蟄到（深圳微時光提供）

雖然，小編相信不論什麼時候來這片梅林都是好看的，但如果要我必須推薦一個最佳的觀賞與拍照時間的話，那麼一定是在日落黃昏之時。金黃色的陽光，讓所有的梅花都鍍上了淡淡的金色，一整片金粉金粉的，形成一種震懾人心的自然美。舉起相機的手根本停不下來，因為我知道這美是稍瞬即逝的。可能是被眼前這美景所震撼，在場的所有人都不約而同的拿起了各種設備記錄着這美好的時光。

遠目望去，除了梅花，還是梅花（深圳微時光提供）

在這良辰美景之下，小編腦海中忽然湧現出無數從小到大學到各種關於「梅」的詩句：

牆角數枝梅，淩寒獨自開。遙知不是雪，為有暗香來。 《梅》王安石

一樹寒梅白玉條，迥臨村路傍溪橋。不知近水花先發，疑是經冬雪未銷。 《早梅》張謂

正當詩興大發之際，還有衣着漢服的女孩在這裏拍照留念，瞬間有種回到古代的錯覺。此外，還有超多攝影愛好者聚集於此，不知道怎麼拍出好看照片的朋友，請大膽的上前詢問，大家都會耐心的指導你影出靚相的。梅花都開了，春天還會遠嗎？新的一年就從賞梅花開始吧！

深圳梅園（深圳微時光提供）

地址：深圳福田區北環大道與安托山九路交界處 門票：免費 花期：1-2個月左右（依不同品種和天氣情況而定） 公交：41路、58路、67路、201路、235路、334路等，至北環香蜜立交西站 地鐵：2號線僑香站C出口，步行約800米

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