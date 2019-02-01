【十二生肖運程】豬年旅遊　出遠門增財運！ 兔、龍、蛇、馬篇

作為打工仔，最希望當然是升職加薪，若然有偏財運更是畫龍點睛！今次麥玲玲師傅為大家講解己亥豬年的整體運程，部分犯太歲生肖如能主動出門更可帶來動中生財之象，今次主要講講屬兔、龍、蛇、馬的朋友運程預測及旅遊升運國家，讓大家做好準備過豬年！

屬兔事業強勁 昂首向前

雖然過去兩年受「沖太歲」及「合太歲」影響，令兔年運勢起伏較大，不過豬年將會帶來新景象，今年獲「將星」及「三台」吉星進駐，財運也有增長，感情關係穩定，業績穩步上揚，當中紀律部隊及管理階層最有利，把握機會可望大有進步。惟今年亦有「五鬼」凶星入主，容易情緒焦慮及胡思亂想，只要調節個人心態、以積極態度面對即可。整體而言，豬年屬昂首向前的年份。

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旅行減壓穩定心神

今年吉星大利事業發展，但受「五鬼」星影響，工作壓力易令人焦慮，又或者冷落另一半令雙方產生猜疑，多做減壓運動及出門旅遊都有助放鬆心情。

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屬龍人緣暢旺 發展理想

在過去一年，肖龍者受沖太歲影響而經歷變化不定及波折重重的一年，幸好今年整體運勢漸趨平穩，尤其豬年有「紅鸞」及 「月德」星拱星，姻緣及貴人運大旺，人際關係順遂，任職銷售工作者更如魚得水。不過豬年也有「小耗」星入主，代表容易輕微破財，建議豬年不要持有過多現金，宜將現金變成金器及藍籌等保值，亦可多行善或購買心頭好，以人為的「破歡喜財」方式應驗運勢。總括而言，豬年為收復期，多作進修，對往後事業有正面影響。

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短途旅行應驗破財之象

由於小耗星入主，代表容易輕微破財，宜將現金變成實物保值外，短途旅行也可應驗破財之象，不妨多買手信送給家人好友。

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屬蛇豬年多暗湧 不宜輕舉妄動

肖蛇者今年踏入「沖太歲」年份，將是十二生肖中運勢最不穩定的生肖，難免會有較多暗湧，故今年不宜作冒險的決定，凡事保守為上。縱然如此，豬年仍有「天廚」及「驛馬」吉星進駐，較多玩樂、應酬及出門機會，多走動對運勢有裨益。惟今年亦有一組凶星「歲破」、「大耗」、「欄干」及「披頭」飛臨，衝擊財運、健康運及家宅運。總括而言，豬年是腹背受敵的一份，不宜將目標定得太高，多出門、搬屋、作身體檢查，宜以積極心態迎接挑戰。

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主動出門 動中生財

由於受驛馬吉星入主，豬年有較多出門機會，出門旅遊亦能放鬆身心，若能主動出門，則可應驗動中生財之象。受「沖太歲」影響，時機成熟不妨考慮離開原居地拓展海外市場，此外，豬年亦有利異地姻緣，宜將着眼點投放於具地域距離的姻緣之上，不過感情可能傾向短暫，但今年亦可先擴闊社交圈子，待時機成熟才慢慢發展。

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屬馬貴人助旺 穩步上揚

屬馬朋友今年與流年太歲無沖無合，加上一組吉星進駐，整體運勢不俗。今年喜獲「紫微」、「龍德」及「祿勛」等吉星進駐，事業發展順遂，打工仔亦有升職加薪機會，惟豬年有「暴敗」星入主，令財運容易大上大落，加上此星亦有「言多必失」之意，容易開罪別人，故要注意言行舉止以免削弱人緣運。整體而言，今年雖有瑣碎的凶星飛臨，不過吉星力量充足，整體是進步之年，只要提防暗湧便可。

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出門旅遊維繫感情

豬年工作較為忙碌，容易冷落另一半，建議花點時間陪伴對方，多出門旅遊或舊地重遊，有助長遠維繫感情。不過今年有「天厄」星入主，出門時易遇上小意外，及留意天氣變化，可預先購買旅遊保險以策安全。

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