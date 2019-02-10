【豬年深圳Cafe】法國藍帶級甜品深圳有得歎！必試開年趣緻粉紅豬

深圳這幾天天氣超級好，小編忍不住想帶大家吃點甜的！聽說有一家咖啡廳還能吃到 Peppa Pig，已經迫不及待想要介紹它！開在路邊的簡約格調下午茶，有飲品、法式甜品和西餐，還有4位法國藍帶級的甜點師及法餐廚師，每一款食物的口感都幾乎無法挑剔，它就是：「WQ微秋」。

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卸下忙碌的節奏 享受舒適的下午茶時間

這家店就開在桃源街道的路邊，來深圳的朋友可能不經意間路過很多次，只是還沒進去坐一坐。店面裝飾清新簡約，不屬於特別起眼的類型，但絕對是低調中的實力派。裝修陳設走簡約IG風，小飾品隨心擺放，一切都給人很舒適的感覺，在這裡呆上半天，焦慮和疲憊都要跟你說bye bye！而且，甜品店採用透明廚房並不多見，微秋的廚房正是透明式的，可以清楚看到甜點師在裡面做甜品。這家甜品店的選擇實在太多了。如果第一次來，那就趕緊收下小編的必點攻略，帶你吃好喝好！

三款賀年推介法式甜品 要提早預約先有得食

1. 趣緻粉紅豬

這隻粉紅色的豬，把在場所有人都萌到了，當之無愧成為本店王牌。輕易地就引爆了少女心，感覺吃到了這個甜品，2019一整年都能有粉色的好心情！粉嫩的朱古力外殼，切開裡面則是乳酪Mousse、芒果百香果夾心，朱古力加埋Mousse同夾心的不敗配搭，超治癒！立即秒變好心情。

豬年當然要食返隻趣緻粉紅豬先夠應節（深圳吃喝玩樂提供）

2. 過年開運大桔

第一眼看到這三個「大桔」，小編還以為是三個真的橙，對甜品師的手藝佩服得五體投地。好的甜品都要經過細意雕琢，大桔的製作過程超細緻，這位法國藍帶甜品師是個很溫柔的女生，做的時候給我們講解這棵大桔如此像真的心得，就是糖膠和水的比例一定要調成一比一，才能產生最真實的露珠效果。

橘子的外表配以牛油忌廉餡，採用進口的日本柚子，夾心有乳酪乳油mousse，裡面還有橙肉和糖漬橙皮果肉，散發着奶香的甜mousse和質感酸爽的橙肉結合，口感超有層次！所以唔會覺得甜膩，反而越食越開胃。

3. 獨創口感清新話梅Mousse

可能是甜品界的第一款話梅Mousse，由WQ微秋的甜點師原創，是這裡的招牌甜點之一。小編索性給它起了個更傳神的名字——茄子。吃「茄子」的時候，一定要從外到內，一口吃下所有的層次，才能品嘗到最佳的口感。配新鮮出爐的餅乾，微酸和奶香席捲整個口腔，一啖咬落去回味無窮，兼且這是原創款，第二度食唔到。

雖說是話梅mousse，從外型看卻更像一條茄子（深圳吃喝玩樂提供）

食唔到限量預訂款 仲有招牌戚風蛋糕

戚風奶油蛋糕顏值十足，採用海綿蛋糕底結合打法，製作出來的蛋糕，口感蓬鬆，唔似海綿蛋糕咁扎實，既好味，顏值又高，拎上手就忍唔住要影返幾張。總共有四種口味：朱古力、伯爵茶、抹茶、紅絲絨，勁吸Fans！

按圖看WQ微秋的戚風奶油蛋糕及搭配特飲▼

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唔止甜品！藍帶級特色西餐料理 擺盤精緻味道滿分

在甜品廚房的另一邊，傳來的餐具碰撞的聲音，原來這裡還隱藏着一間「西餐廳」？原來這裡的西餐主廚也是資深的藍帶法國餐廚師，對食物料理有獨特的理解，每一份西餐，都色香味俱全。

法國鵝肝配無花果、特製加拿大穀飼西冷牛扒，超足料開胃沙律，仲有…按圖看更多令人流口水的藍帶級精緻西餐▼

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地址：西麗桃源街道平山一路群泰大廈102商鋪 營業時間：10：30－23：30（2019年2月11日啟市） 電話：15818275302

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