旅遊通識｜西班牙當地9點先有晚飯食勁唔慣？背後1件事錯足80年！

為什麼西班牙人總是夜晚10點先食晚餐？原來是因為他們一直以來都生活在錯誤的時區，更以此時間度過至今已80年…

若你去過西班牙旅行，一定會對當地人於晚間10點才開始用餐嘖嘖稱奇，並認為是因為地中海式的生活方式。但其實自1940年開始，西班牙人便一直生活在錯誤的時區裡。

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1. 為何西班牙生活在錯誤的時區？

原來在1940年間，西班牙法西斯獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）為表達與納粹德國的團結，便宣布追隨德國的歐洲中部時區（CET），也因此西班牙的時間整整快了一個小時。

而對當地人民來說，當時飽受內戰摧殘，根本無心去計較時間的改變。他們仍然繼續在原本的時間吃飯，但因為計時的方式已經改變，所以午飯也由下午1點變為2點，而晚餐時間則有夜間8點變成9點。也因此西班牙人的所有社交活動越來越晚，連帶影響睡眠時間也往後拉，儘管二戰結束，西班牙也並未將時間調整回來。

2. 民眾心聲不可忽視

2016年，西班牙首相Mariano Rajoy宣布推出一項計劃，讓政府制定新的工作時間表，將下班時間自晚上8點提前至6點，希望將西班牙從歐洲中部時區調回格林威治標準時間，但這反而引來許多民眾的討論聲音。

由於西班牙現在的時間比原來的時區晚60分鐘，代表當地民眾擁有較長的夏夜。不少旅遊業者認為，陽光是吸引遊客來觀光的一大優勢，於是強烈反對恢復原來的時間，並舉行大型活動要求保留全年夏令時間，吸引遊客來度過一個溫和的冬季。

3. 致力於調整時間

但對多數民眾而言，長年生活在錯誤時區中，導致他們睡眠不足，連帶工作效率低，更因此西班牙當地有著名的「午睡時間」（Siesta）。根據研究公司Simple Lógica的調查，有午休習慣的人不到18％，其餘則有60%的人從不午休，因為他們不願意錯過旅客消費的機會。

2006年起，「合理化西班牙時間國家委員會」啟動推動重整時區的計畫，委員會主席José Luis Casero表示：「改了時區後，我們會提前晚餐，自然有更多晚間的睡眠時間。這麼一來，午間小睡的需求就不會那麼大。」

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