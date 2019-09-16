【西班牙手信】不只咖啡豆、番紅花粉！盤點10樣必買人氣特產

西班牙一直以來，都是歐洲旅遊的入門款，物價相對不高正是它吸引觀光客的重要原因之一～今天到西班牙旅遊，可以買些什麼回去給親朋好友同事當伴手禮呢？今天旅遊咖小編選了10個好吃、好喝、好用的西班牙必買商品，讓大家可以帶回來，送禮自用兩相宜～

調味的戰利品

橄欖油

西班牙位於地中海型氣候區，是適合栽種橄欖樹的，是全球種最多橄欖樹、橄欖油產量與出口量第一的國家，因此西班牙也有了「世界橄欖油王國」的美名。橄欖油除了可以拿來炒菜、涼拌入菜外，有些也可以生飲，被視為是一種保養方式呢！而除了純油品外，還有一些周邊產品，像是餅乾等等的也可以考慮買回來當做伴手禮送人～

橄欖油（Facebook@里歐哈娜 Riojana）

番紅花粉

番紅花是西班牙料理中常見的香料，像是我們常說的Paella西班牙燉飯就很容易看到他的蹤跡；有著香料女王之稱的番紅花，現在最大的產區正是在西班牙中部的卡斯提亞一帶。來到西班牙嘗過他的味道後，如果喜歡的話，不妨買個番紅花粉回家自己煮看看～

番紅花粉（Carmencita官方網站截圖）

實用的伴手禮

Suavina護唇膏

Suavina又是一家西班牙的百年品牌，他的護唇膏是不少美妝部落客大推的產品，甚至西班牙的Vogue還大篇幅的介紹過它～除了平常嘴脣乾可以擦以外，也可以在晚上的時候敷一層在嘴唇上當作唇膜用。除了一般人熟悉的軟膏包裝外，也有馬卡龍造型的包裝，深得女生喜歡呢！

Suavina護唇膏（Facebook@Suavina）

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+ 10 + 9 + 8

去西班牙，除了觀賞熱情的佛朗明哥、見證西班牙人瘋狂被牛追的奔牛節外，行李箱也可以塞滿滿所以西班牙必買的伴手禮～讓你在回來台灣後，繼續享受屬於西班牙的味道喔～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「不只咖啡豆！到西班牙必買人氣伴手禮、特產、戰利品總整理」】