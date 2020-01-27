【西班牙旅遊】巴塞隆拿自由行懶人包：交通、美食、著名景點

你們知道嗎？有許多人說一輩子一定要去看一次極光，但西班牙也是非常值得去的地方，在1999年西班牙的巴塞隆拿更被美國國家地理雜誌選為人生必遊50景點之一！位於西班牙東北部的巴塞隆拿是西班牙熱門的觀光景點，有許多天才建築師所留下來的建築景點，街道也是非常具有藝術感；本期小編就帶大家來看看這個藝術之都吧！

區域

2000多年以前就根據現在的舊城區為中心向外擴張，共10個區，每區還又細分出一些小區 （Google Map截圖）

到巴塞隆拿旅遊，要先了解當地的區域，在2000多年以前就根據現在的舊城區為中心向外擴張，共10個區，每區還又細分出一些小區；其中熱門的觀光區為舊城區、擴建區，就安全性考量會推薦北邊的區域，但還是要提醒大家，在巴塞隆拿遇見小偷是常態，建議盡量避免走在狹小的巷弄！

巴塞隆拿10個分區 ►舊城區 Ciutat Vella ►擴建區 L’Eixample：Gràcia、Horta-Guinardó、Les Corts、Nou Barris、San Andrés、Sant Mart、Sants-Montjuïc、Sarrià-Sant Gervasi

交通

巴塞隆拿的市區的主要交通工具是地鐵及巴士，並且以區域劃分，共分為Zone 1至Zone 6，觀光客多造訪巴塞隆拿知名景點，大都位於Zone 1區域；在區域內每次進站都是相同價格，不論遠近、是否轉車。

地鐵

巴塞隆拿的市區的主要交通工具是地鐵 (Barcelona Tourist Guide.com)

主要地鐵票分類：

巴塞隆拿的市區的主要交通工具是地鐵及巴士，並且以區域劃分，共分為Zone 1至Zone 6，觀光客多造訪巴塞隆拿知名景點，大都位於Zone 1區域 (Funtime授權使用)

地鐵營業時間： 週日至週四、國定假日：05:00 – 24:00 週五或國定假日前一天：05:00 – 02:00 週六：24 小時營運

巴士

巴塞隆拿公車和地鐵規劃得很完善，都是屬於TMB系統，旅遊時使用Google Map導航，景點等等都可以方便抵達。公車站牌頂端有標示運行的路線號碼，也有跑馬燈會顯示公車到站的時間；在車上跟司機購買單程票是2.20€，也可以購買T10券搭乘，上車時記得刷卡。

巴塞隆拿公車和地鐵規劃得很完善，都是屬於TMB系統，旅遊時使用Google Map導航，景點等等都可以方便抵達。(barcelonaturism官網畾片)

比較可能常搭的路線

公車站牌頂端有標示運行的路線號碼，也有跑馬燈會顯示公車到站的時間 (Funtime授權使用)

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景點

聖家堂(Temple de la Sagrada Familia)

首先要推薦的巴塞隆拿景點是聖家堂，這可是西班牙著名的天才建築師安東尼高第的代表作，也是現今的世界文化遺產。其實從1882年至今還未完工，預計2026年完工，有相當美麗的彩繪玻璃，吸引世界各地人前來朝聖。

+ 2

地址：Carrer de Mallorca, 401, Barcelona, 交通：地鐵2、5號線到Sagrada Familia站下車 門票：大人29歐/學生或30歲以下27歐/11歲以下免費， 營業時間： ▸ 11月至2月上午9點至下午6點 ▸三月上午9點到晚上7點 ▸四月至九月上午9點至晚上8點 ▸十月上午9點到晚上7點

小提醒：開放時間有可能會有節日或活動而有所改變，前往前請再確認一下！

奎爾公園（Parc Guell）

西班牙天才建築師安東尼高第的作品除了上述的巴塞隆拿景點聖家堂外，還有「奎爾公園」，在這裡可以欣賞五彩繽紛的巴塞隆拿街道，已於1984年登記為世界文化遺產，其中以馬賽克的蜥蜴噴泉最為出名，公園內還有高第的博物館，是相當受歡迎的巴塞隆拿景點。

+ 3 + 2

地址：Carrer Olot, 5, 08024 Barcelona, Spain 交通： ▸搭乘地鐵3號線到Vallcarca站或Lesseps站，步行20分鐘即可抵達。 ▸搭公車24號或92號公車，可以到達奎爾公園後門，24號公車可以在Passeig de Gracia格拉西亞大道或是加泰羅尼亞廣場Plaça de Catalunya搭乘。 門票：官網預定€ 7，現場購票€ 8 （每天早上八點前進場免費） 開放時間：8：30-18：30

米拉之家（Casa Mila）

喜歡建築藝術的朋友們千萬別錯過這個巴塞隆拿景點，以石頭堆砌而成的獨特造型著名的「米拉之家」，也是建築天才高第的作品。有如地中海波浪的外觀，也被稱為「採石場」，雖然也被列為世界文化遺產，但其實是座公寓，屋頂和2樓開放參觀。

地址：Passeig de Gràcia, 92. 08008, Barcelona 交通： ▸搭地鐵3號線或5號線到 Diagonal 站 ▸搭24號公車到Pg de Gracia-Rossello站 票價：成人22歐（實際票價以官網為準） 開放時間：9:00~20:30，21:00~23:00（實際開放時間以官網為準）

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蘭布拉斯大道（Las Ramblas）

蘭布拉斯大道是最能夠代表巴塞隆拿的主要道路，這條路會經過哥倫布塔與加泰羅尼亞廣場，在這條大道上有許多咖啡店、餐廳、劇場及商店，還可以看到街頭藝人表演，是不能錯過的巴塞隆拿景點。

蘭布拉斯大道（Las Ramblas）(FB@visitbarcelona)

交通：搭3號地鐵到Liceu站，即為大道中心點，若到Drassanes站則鄰近貝爾港

美食

Les Quinze Nits

到西班牙就是要吃西班牙海鮮燉飯，不然要做什麼？！知名作家張國立曾在《大暴牙吃到西班牙》書中誇讚Les Quinze Nits好吃且一位難求，這家有名的餐廳位於西班牙皇家廣場這個區域，鄰近布拉大道，附近都是餐廳和酒吧；想前來用餐建議避開西班人午晚餐時間（下午兩點或晚上八點），也可以考慮室外座位，可以美食配美景。

地址：Placa Reial 6, Barcelona 營業時間：週一～週日12:00~23:30

La Fonda

La Fonda位於蘭布拉大道旁，是許多華人推薦的西班牙海鮮飯餐廳，這裡的價格比較便宜、口味也比較清淡， 推薦來La Fonda可以點「上班日的每日套餐」（西班牙人有上班的日子才有供應，放假則沒有），最熱門的前菜則為招牌冷盤，主食必點綜合海鮮燉飯，也推薦搭配一點水果酒或紅酒，品嚐最道地的西班牙風味。

+ 7 + 6 + 5

地址：Carrer deles Escudellers 10, Barcelona 營業時間： 13:00~23:00 ▸每日套餐供應時間：週一～週五的上班日13:00~15:30，一份8.95歐

Amorino

玫瑰造型的冰淇淋小編超愛的！大家都知道義大利的冰淇淋超級有名，吃過的人都說讚！這家位於巴塞隆拿的小天使冰淇淋 Amorino分店就是源自義大利，是到西班牙必吃的甜點美食！

+ 2

價格：每份約1-1.5歐元 地址： Las Ramblas 125，08002，Barcelona 營業時間：週一至週四11:30至00:00 、週五至週六的開放時間為11:30至1:00、周日11:30至0:30

看完以上介紹，小編也好想飛到西班牙欣賞一下特色建築，還有大啖西班牙海鮮燉飯！決定立刻去看特休安排假期，心動的朋友也趕快去搶機票吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【巴塞隆納經典旅遊懶人包】帶你欣賞西班牙巴塞隆納之美】