【首爾美食】明洞美食攻略！盤點11款地道韓國小食、人氣Cafe推介

明洞是來韓國觀光必去的景點之一，大家對明洞的第一印象是什麼呢？美妝店、衣服，還有什麼？就是美食啦！所謂民以食為天、吃飯皇帝大，在瘋狂「血拼」的時候，也別忘記填飽肚子啊，今天旅遊咖小編為您做了明洞美食精選，囊括了必吃餐廳、小吃還有話題性十足的咖啡廳！看完別忘記把他們加上旅遊筆記，才不會到了明洞，美食當前，卻因為苦惱不知道該吃什麼而錯過了！

文：Katrina.C（Tripresso旅遊咖編輯群）

明洞必吃餐廳

01. 明洞餃子

明洞餃子，韓國人、米芝連都愛的排隊美食。每到中午吃飯時間就會人潮湧現！這家主要是賣刀削麵和餃子。韓國餃子跟台灣有點不同，台灣餃子重在麵皮的口感及內餡與麵皮的平衡，而韓國的餃子則是重在內餡～每口咬下去都是滿滿的肉汁。

小提醒：餃子或麵配上明洞餃子特製的泡菜更好吃！

推薦餐點：刀削麵、餃子、豆漿麵

價格：每道均一價₩8,000（港幣約$56） 地址：首爾特別市中區明洞10街29 （明洞2街） 交通：地鐵4號線 明洞站，8號出口

02. 柳氏家辣炒雞

來韓國不吃點辣怎麼可以，還記得前兩年在台灣造成一波排隊風潮的春川炒雞嗎？在台灣沒吃到沒關係這次來明洞，你可以吃柳氏家辣炒雞！他不只有我們一班看到被芝士圍一圈的辣炒雞，也有像是圖片上的鐵板雞，多種鍋讓你選！還有柳氏家人氣旺到，光在明洞就有3家店！是不是很誇張，還有多部人氣韓劇都有至此取景過哦，像是《Oh 我的鬼神大人》、《沒關係，是愛情》、《Signal》、《未生》。

推薦餐點：招牌辣炒雞

價格：一人約₩8,000-₩10,000（港幣約$56-71） 地址：1號店-首爾市中區明洞10街7-4、2號店-首爾市中區明洞2街55-8、3號店 -首爾市中區忠武路一街22-6

03. 江南麵屋

緊接着，為您上菜的是江南麵屋。雖然叫做麵屋，但他的燉排骨可是遠近馳名啊！江南麵屋特製醬料醃製，小火燉煮，讓肉軟嫩又入味。吃肉之外，還可以嚐嚐另一樣主打料理冷麵，馬上讓你胃口大開～看韓國綜藝節目《超人回來了》裏的小朋友，排骨比他的嘴跟手還大，還是吃到無法自拔的樣子，是不是更想吃了呢！

小提醒：燉排骨是牛肉，不是豬肉哦！不吃牛的朋友要小心。

推薦餐點：燉排骨、冷麵

價格：燉排骨小中大（₩39,000/₩55,000/₩65,000）（港幣約$275/$388/$459），小的約可2-3人分；冷麵₩9,000（港幣約$64）。 地址：首爾特别市中區明洞1街 48-2 未來大廈5層 交通：地鐵乙支路入口站6號出口

04. 百濟蔘雞湯

旅途太累想要給自己補一下？還是你是蔘雞湯愛好者？快看過來！吃過了景福宮附近的土俗村參雞湯，你也不可以錯過藏在明洞商圈中的百濟蔘雞湯！他可是開業了將近50年，能夠在這麼競爭的商圈中生存，想必味道肯定不簡單。

推薦餐點：蔘雞湯

價格：蔘雞湯 ₩15,000/碗（港幣約$106） 地址：首爾特別市中區明洞8街8-10 （明洞2街） 交通：地鐵4號線 明洞站，6號出口

明洞美食 小食精選

來到明洞怎麼能錯過小食呢！相信大家搜尋明洞的時候，都常常會看到小食街，先來告訴大家小食街在哪裏。小食街就位於明洞站6號出口一走出來直直一條都給你滿滿的小食，順着一直走吃飽之後，也可以準備逛街囉！

▼▼點擊大圖看清7種明洞特色街頭小食：

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明洞話題咖啡廳

小食、餐廳巡禮完，你以為就結束了嗎？還沒有！明洞還有許多咖啡廳在等着你，韓國人以愛喝咖啡出名，咖啡廳的密度及數量可比你我們的便利商店呢！小編在這裏精選三家這兩年話題性極高的咖啡廳！剩下的就讓你自己去明洞慢慢探索～

01. FNC WOW

喜歡CNBLUE、FTISLAND、AOA，FNC家族的朋友們別錯過，2017年，以FNC旗下藝人為發想的咖啡廳FNC WOW在明洞誕生了！走進來真的會讓粉絲們，「WOW!」，FNC WOW裡有專屬於團體、藝人的角落空間供粉絲拍照，餐點也是都以藝人們作為發想。如果你是CNBLUE粉絲的話，可以來上一杯團員照片所製成拉花latte或專屬於Boice的奶油可可，配CNBLUE Berry Cake藍莓蛋糕！讓你不小心就陷在這裏一整天～

價格：平均一人約約港幣$64-102 營業時間：10:00-22:00 地址：首爾中區明洞路43號新韓金融中心4樓 交通：地鐵2號線 乙支路入口站，6號出口；地鐵4號線 明洞站，6號出口

02. STYLENANDA PINK HOTEL

每次說起3CE旗艦店，都會想到弘大，但現在，在明洞也出了旗艦店啦！可以說是明洞的新地標，整間都是粉紅色、酒店作為發想，每一層樓都有不同主題，像是有大廳、房間跟游泳池，提供的餐點也很夢幻，來這裏點上漂亮的甜品、飲料，讓少女心的夢想成真吧！圖片上就是Stylenanda Pink Hotel的人氣招牌點心，粉紅跳跳糖蛋糕，加上乾冰裝飾，是不是有種仙女的感覺呢～除了5F咖啡廳樓下1-4F還有美妝、服飾，讓你逛得開心，拍得開心，也吃得開心。

價格：平均一人約港幣$76-127 營業時間：11:00–23:00 地址：首爾特別市中區忠武路二街66-2 交通：地鐵4號線，明洞6號出口

03. Innisfree Green Café

相信大家對Innisfree這個品牌都不陌生，他們的產品一直是以大自然作為發想。Innisfree在明洞開咖啡廳囉！Innisfree Green Cafe 也是以天然的風格來經營的，餐點有沙律、新鮮蔬果汁、梳乎厘鬆餅等，食材新鮮、天然，裝飾也都是以花草來做設計，好吃又好拍！Innisfree Café明洞店2樓還有VR的體驗哦！目前有濟州島體驗、與李敏鎬、WannaOne約會，玩過的人都說超真實，約會體驗真的讓人臉紅心跳到不行～

價格：平均一人約台幣$200-400（約港幣$51-102） 地址：首爾市中區明洞一街65-2 交通：地鐵2號線乙支路入口站6號出口

Innisfree Green Cafe 也是以天然的風格來經營的，餐點有沙律、新鮮蔬果汁、梳乎厘鬆餅等。（Innisfree 官方Facebook專頁）

以上就是旅遊咖小編為你做的明洞美食精選特輯啦！有餐廳，有小食，有咖啡廳，甜的鹹的都幫你包辦好了，不用再煩惱去明洞該吃什麼好～只要訂好機票和住宿把你自己帶去就好啦！就讓我們一起出發去首爾吧！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「韓國首爾美食｜明洞美食特輯，明洞不只逛街逛不完，美食也吃不完！】