【台灣旅遊】9個台南自然系景點　必到大草原、山巔巨岩仙境打卡

台南有許多可以玩呢！這次一起跟着ReadyGo稍微走遠一點，遠離市區，看看台南有哪些美麗的大自然景點吧！

01. 獵鷹尖一線天

作為台南三大奇景之一，獵鷹尖是一顆巨岩，聳立於山巔之上，特殊的景觀是喜歡登山、戶外活動的朋友必訪之地。巨岩底部的裂縫深達數十公尺即為「一線天」，裂縫僅有一人行走寬度，從底部洞口往外探看是絕壁深淵，刺激又令人嘆為觀止的美景值得挑戰。

02. 木架山大草原

北部有陽明山擎天崗，南部則是有新化木架山。木架山大草原是個尚未開發的荒涼秘境，遼闊的大草原、芒草叢生，夏天時搭上藍藍的天令人心曠神怡；秋冬時宛若電影場景，喜歡荒涼美景的朋友可以在這拍出另一種淒美感照片喔~

03. 龍崎牛埔泥岩農塘

彷彿墜入畫裏頭，這裏是一片幽靜的詩意，如癡如醉，夢幻湖正如其名。龍崎牛埔泥岩農塘可以說是台南隱藏版景點，翠綠的竹林搭上泥岩惡地地形，加上偏遠的地理位置，頗有仙境的感覺。

▼▼點擊大圖看清其餘6個台南隱世景點介紹：

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（編按：部分景點的挑戰性較高，請量力而為，出發前做足準備。）

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