【櫻花2019】全日本開花時間預測　一文睇晒東京、京都賞櫻景點

2019 日本櫻花前線賞櫻預測出爐啦！繼2018年尾台灣、日本都有早開櫻花的新聞後，大家都在等2019年春季一訪日本東京、大阪、九州等賞櫻聖地。出發前，一定要確認櫻花初開和滿開的時間。小編為大家整理出最新版2019日本賞櫻指南，一覽日本各地熱門櫻花景點、開花時間預測、賞櫻路線規劃！

開花時間：京都賞櫻、東京賞櫻預測（KKday提供）

每年除了日本氣象廳之外，亦有不少機構也都會自行預測櫻花初開和滿開的時間。 比較權威的有：日本Weathermap、日本氣象協會

一、東京必去賞櫻景點、東京賞櫻行程推薦

1. 花火名所・隅田川

到東京賞櫻當然不能錯過淺草寺，除了感受下町城市風情外，還可以步行至隅田川坐上遊覽船欣賞兩岸櫻花，眺望東京晴空塔。

花火名所・隅田川（Gettyimages）

▶︎ 櫻花種類：染井吉野櫻、大島櫻、枝垂櫻 ▶︎ 地址：東京都墨田区向島1−2−5 ▶︎ 交通： (1) 乘東武伊勢崎線或東京地鐵銀座線至淺草站，步行約5分鐘 (2) 乘至東武線「淺草」站，步行約3分鐘

2. 皇居護城河區・千鳥淵公園（千鳥ヶ淵公園）、北之丸

想體驗乘搭輕舟小船在河上欣賞兩岸櫻花嗎？千鳥淵公園是你最好的選擇！河邊沿著兩岸都種滿了櫻花樹，而且早晚有不同景致。在櫻花樹底下划著船賞櫻的感覺會不但截然不同，晚上的夜櫻在燈光映照下，更會另有一種感覺！另外，位於皇居外苑的北之丸公園，園內有300多棵以上的櫻花，賞櫻愛好者可別錯過來這令人難忘的浪漫場景！

▶︎ 櫻花種類：染井吉野櫻、大島櫻、枝垂櫻 ▶︎ 地址：東京都千代田区麹町1-2から一番町2 ▶︎ 交通：乘東京地鐵東西線・半蔵門線或都營新宿線至九段下車站2號出口步行5分鐘

3. 東京鐵塔絕佳視野：增上寺、芝公園

每年跨年必去景點之一「增上寺」，為祈求平安一年，新年零點會敲響108下鐘聲。另外，寺院後方便是東京鐵塔，鐘聲搭配鐵塔點燈，是老東京的必去行程。天氣溫暖入春，櫻花綻放，配上寺院以及東京鐵塔，也是經典的賞櫻場所。

▶︎ 櫻花種類：里櫻、枝垂櫻、染井吉野櫻 ▶︎ 地址：東京都港区芝公園1・2・3・4 ▶︎ 交通：乘東京都營地下鐵三田線至芝公園站徒步2分鐘

4. 靖國神社

靖國神社裡有一棵被日本氣象局指定為「開花基準樹」的櫻花樹，當它開五～六朵花的時候，就意味著東京櫻花即將盛開。所以建議可以在開花宣言後的五～六天再前往東京，便可剛好欣賞到滿滿都是櫻花的盛典。在靖國神社也可以賞夜櫻，櫻花樹下會有一排的屋台，熱鬧得如同台灣夜市，品嚐美食同時有著櫻花相伴也是人生一大樂事。

▶︎ 櫻花種類：染井吉野櫻（約600多棵） ▶︎ 地址：東京都千代田区九段北3-1-1 ▶︎ 交通： (1) 搭乘地下鐵至九段下車站徒步5分鐘 (2) 搭乘JR至市ヶ谷站・飯田橋站徒步10分鐘 ▶︎ 開放時間：6:00 – 18:00（外苑為24小時）

5. 日劇「跟我說愛我」（愛していると言ってくれ）・井之頭恩賜公園

還記得日劇「跟我說愛我」嗎？這部經典日劇的拍攝地點幾乎都在這個公園。想要回味劇中的每個場景，不妨來這裡找一下！ 除了「跟我說愛我」，新一點的日劇「Last Friends」、「我不能戀愛的理由」也有在這裡取景！當然，井之頭公園也是東京賞櫻名所。另外，逛完公園也別錯過動畫大師宮崎駿的夢幻城堡「三鷹之森吉卜力美術館」，到美術館探訪龍貓巴士吧！

▶︎ 櫻花種類：染井吉野櫻、山櫻等約400-500多棵 ▶︎ 地址：東京都武蔵野市御殿山1-18-31 ▶︎ 交通：乘JR・京王井の頭線吉祥寺站徒步約5分鐘或京王井の頭線井の頭公園站徒步約1分鐘

6. 貓咪帶你去賞花・上野恩賜公園

總面積寬闊的上野公園是東京都有名賞花景點。從寬永年間（1624~44）至現在，每逢到櫻花滿開的時候，園內都是人潮爆滿，簡直是東京賞櫻的一級戰區！如果想要悠哉的賞櫻，建議在早上8:00前到達（甚至在早一點）！

▶︎ 櫻花種類：寬闊染井吉野櫻、山櫻、寒緋櫻等約1000多棵（包含上野動物園內） ▶︎ 地址：東京都台東区上野公園5-20 ▶︎ 交通： (1) 乘JR、東京地鐵銀座線・日比谷線至上野站步行約5分鐘 (2) 乘京成本線至京成上野站步行約3分鐘 ▶︎ 開放時間：5:00 – 23:00

二、京都必去賞櫻景點、京都賞櫻行程推薦

1. 京都的代名詞——清水寺

說到京都，大家會最先想到擁有百年歷史的清水寺。除了因為其知名的神社建築外，周邊亦有不少景點可以順便逛逛，令清水寺成為京都必去的人氣景點。小編提醒：為了迎接2020年的奧運，清水寺的清水舞台正在整修，想要前往清水寺的朋友可以先評估一下再決定！

▶︎ 地址：京都府京都市東山区清水1丁目294 ▶︎ 交通： 市巴士46、100、201、202、203、206、207喺清水道或五条坂下車，步行約5分鐘 ▶︎ 開放時間：6:00～18:00 ▶︎ 夜櫻開放時間：3月25日 – 4月9日的18:00 – 21:00 ▶︎ 費用： 大人 300日圓｜中小學生 200日圓（平日參拜） 大人 400日圓｜中小學生 300日圓（夜間參拜）

2. 用眼睛寫詩——哲學之道

走在櫻花飄落的哲學之道上，也不自覺成為文青。因為粉紅嫩白之境，令一切都變得浪漫而有詩意。哲學之道除了是京都最適合散步的地方之外，也是知名的賞櫻景點。由於昔日哲學家西田幾多郎，常於此地散步、思考，所以被後人稱為「哲學之道」！喜愛櫻花的你一定不能錯過！

▶︎ 地址：京都市左京區銀閣寺町 ▶︎ 交通：市巴士、6、17、93、102、203、204系統在銀閣寺道下車，步行約10分鐘 ▶︎ 開放時間：全天

3. 京都經典風景——嵐山

說到嵐山大家一定不會陌生，不管是賞楓還是賞櫻，嵐山一定是榜上有名。由於嵐山周邊有許多知名觀光景點，每年到了賞櫻時，總是吸引大批的遊客前來探訪。關於嵐山周邊的景點小編相信大家一定很熟悉所以就不再贅述，要跟大家分享的是，請不要錯過每年都會在中之島公園舉行的枝垂櫻夜間點燈！入黑後，嵐山多了一抹神秘，再加上櫻花柔美的陪襯，會有種時空錯亂的浪漫美感！

+ 6 + 5 + 4

▶︎ 地址：日本京都府京都市右京区 嵐山 ▶︎ 交通： (1) JR 嵯峨野線，坐到馬堀，再徒步至亀岡站。 (2) 坐嵐電（京福電鐵），到嵯峨站。 ▶︎ 開放時間：全天

4. 華麗的花見——醍醐寺

位於京都伏見地區的「醍醐寺」既是世界文化遺產，也是日本櫻花百選名所！百選名所是日本財團法人櫻之會在日本全國選定的100個賞櫻地點。醍醐寺最有名的莫過於特徵為細長而向下垂放的「枝垂櫻」，隨風飄盪，堪稱最優雅的櫻花。如果沒有時間到其他地方賞櫻的朋友，小編建議你就先來這裡，感受一下滿天櫻花的美景吧！

▶︎ 地址：京都市伏見區醍醐東大路町22 ▶︎ 交通： (1) 乘市營地鐵東西線醍醐站徒步 (2) 乘京阪巴士至醍醐三寶院站下車 ▶︎ 開放時間：9:00 – 17:00 ▶︎ 費用：大人1500日圓｜中高生1000日圓

5. 最後的饗宴——仁和寺

由於昔日很多皇子皇女於此落髮出家，因此仁和寺又被尊稱為「御室御所」，寺內的櫻花也自然冠上了「御室櫻」的稱號。仁和寺的御室櫻也是百選名所，御室櫻的特色以晚開聞名，開花期平均晚其他地區一週至十天。因此，有人說這裏是「京都最後のお花見」（京都的最後一場花見）。所謂的大器晚成，應該就是在說仁和寺。御室櫻盛開時，從樹枝頭開到樹枝尾端，好像整個天空都是櫻花一樣。如果在其他地方沒看到櫻花的朋友們，不要忘記來仁和寺碰碰運氣！

▶︎ 地址：京都府京都市右京區御室大内33番地 ▶︎ 交通： 乘京福北野線 （嵐電）至御室站徒步約5分鐘 ▶︎ 開放時間：9:00 – 17:00 ▶︎ 費用：大人 500日圓｜小孩 200日圓

6. 平安貴族的浪漫—岡崎櫻迴廊十石舟遊河

如果你覺得每次賞櫻都總是步行好無聊，那小編推薦你「岡崎櫻迴廊十石舟遊河」乘京都地鐵在「蹴上駅」下車，徒步5分鐘左右就可以看到岡崎十石舟的乘船處。你可以一邊乘船，一邊欣賞兩岸的 日本櫻花 。加上河水流動聲識，觀賞花瓣掉落水上的姿態，這是屬於京都人的浪漫。

▶︎ 地址：京都府京都市左京区南禪寺草川町 ▶︎ 交通：乘地下鐵東西線蹴上站徒歩約7分鐘即可抵達 ▶︎ 開放時間：3月24日 – 5月6日的 9:30 – 16:30 ▶︎ 夜櫻開放時間：3月30日 – 4月10日的 8:30 – 20:30 ▶︎ 船費：大人（國中以上） 1200日圓｜國小生 600日圓｜幼兒（3歲以上）300日圓 ▶︎詳細資訊：岡崎櫻迴廊十石舟遊河官網

7. 昔日風雅的再現——平安神宮

平安神宮也是賞櫻勝地之一，除了入口的鮮紅色鳥居外，你還可以進入正殿後方的「神苑」參觀。欣賞日本明治、大正時期的庭園傑作。滿佈粉色櫻花的庭園景致，臨水櫻枝微微彎曲，如此美景可謂叫人移不開眼睛。另外，平安神宮的賞夜櫻稱為「紅しだれコンサート」（紅枝垂櫻音樂會）。在這段期間，除了開放南神苑觀賞夜櫻外，還會在東神苑裡舉辦音樂會。伴隨著悠揚的樂音，被燈光照耀的夜櫻倒映在湖邊別有一番風味。一場融合視覺與聽覺的饗宴，如夢境一樣的夜晚，你還等什麼呢？

▶︎ 地址：京都府京都市左京區岡崎西天王町 ▶︎ 交通： (1) 乘京都市營地鐵東西線(東山站1號出口)站，步行約10分鐘即可抵達 (2) 乘京阪電鐵鴨東線至「三條」站或「神宮丸太町」站，步行10-15分鐘 (3) 市營公車5或100系統，在 「京都會館・美術館前」下車，步行約1分鐘即可抵達 ▶︎ 開放時間：8:30 – 17:30 ▶︎ 夜櫻開放時間：4月6日 – 4月9日 ▶︎注意：進入神苑內禁止腳架攝影 ▶︎ 費用：大人 600日圓｜小孩 300日圓

8. 古色古香——祇園白川

祗園是京都的藝妓區，也可以說是京都最具代表性的經典地方。每年櫻花盛開的時節，沿著白川一邊欣賞沿岸美麗的 日本櫻花 ，一邊感受京都古色古香的氣息，是最奢華的享受。想了解更多詳細資訊可查詢官網。

▶︎ 地址：京都府京都市東山區祇園 ▶︎ 交通： (1) 乘京阪電鐵至祇園四条站，步行約5分鐘 (2) 乘阪急電鐵至河原町站，步行約10分鐘 (3) 乘市區巴士206號至祇園站下車，步行約6分鐘 ▶︎ 開放期間：全天

【本文獲「KKday」授權轉載。】

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