【換回鄉證】中旅社3月全面推行網上預約辦證服務（附預約步驟）

近年港人喜歡快閃北上短線遊，不過辦理回鄉證過程往往令人卻步，晨早起床、排隊取籌、相信大家都不會陌生！香港中旅社將於3月推出新措施，由3月15日起全面實行網上預約辦證服務，各證件服務中心不再提供即日現場籌號，打算辦證的朋友要留意了！

3月15日全面推行

香港中旅社昨天宣佈，為縮短辦證輪候時間，將於3月15日全面啟用網上預約辦證服務，申請人欲辦理或更換《港澳居民來往內地通行證》及《往來港澳通行證》時，需按指引提前在網上預約辦證時間和地點，各證件服務中心不再提供即日現場派發籌號，大家須先在中旅社官方網站預約辦證服務。記者實測網上預約辦證服務，全程5分鐘內辦妥，非常方便。

▼按圖查看網上預約步驟詳情

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老人家可現場取籌

唔少人會問「唔識上網的老人家點算？」，官方表示，70歲以上長者、未滿3個月嬰兒、殘疾人士及辦理《出入境通行證》人士等特殊需要人士則屬例外，如上述人士未能網上預約，各證件服務中心可依據當日實際接待情況安排辦理。

緊急情況亦可豁免

此外，如因探病、就醫、奔喪、就學等緊急原因須入境內地，卻又無法預約就近時段辦理，相關人士須提供證明文件，各證件服務中心會視乎實際情況辦理急件。

中旅社最新公告回鄉證換領新安排。（圖片來源：中旅社官網）

預約網址：http://ww1.ctshk.com/zh/apply-chinapermit/

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