【台北捷運遊】沿住綠色「松山新店線」　橫掃5間文青必去小店

不少香港人都把台灣當成紓解壓力的後花園，甚至一年去台灣玩五六次都唔厭。喜愛走文青路線的朋友，相信隱藏在台北巷弄之間的特色小店，和發現旅遊書以外的獨特店家才是你的嗜好！

今天就跟着我們沿着捷運綠線，在大學區逛二手書店，中山藝文區逛選品店吧！繼上次的紅線伴手禮路線廣受詢問後，今天下面要再介紹這幾間編輯嚴選店家，帶你沿着台北捷運「松山新店綠線」，一路從大安區的二手書店、中正區的攝影寫真館、藝文展，再到中山區的日雜選物店，最後以米芝蓮必比登（Bib Gourmand）推薦美食當作完美ending，展開屬於你的一日文青散步路線！

▼路線：公館－古亭－中正紀念堂－中山－松江南京

小編將帶大家沿着台北捷運「松山新店綠線」走訪5家文青愛店（灣仔日報提供）

1. 公館站：胡思二手書店（Whose Books）

胡思二手書店共有兩層，店內窗明几淨飄着淡淡咖啡香。一掃一般人對於二手書店昏暗、散亂書堆的印象。開業至今已有17年的胡思二手書店不但明亮整潔，店內還貼心規劃了咖啡閱讀區，並提供咖啡飲品及餅乾，讓來此挖寶的愛書人不用站着看書，而是倚着採光良好的大面玻璃窗，好好坐下來享受一下午的寧靜與舒適的閱讀空間。

書店內可以盡情尋寶，不少看起來嶄新的書籍卻是二手書價錢，CP值超高。而且店家宣導「知識回收再利用」的觀念，提倡「有用的書籍不銷毀、不丟棄」的環保精神，因此也收購你家中的二手書，收購價格及書籍類別可再與店家確認。

2. 古亭站：萬鏡寫真館

萬鏡寫真館的外觀本身就讓人打卡影唔停，走進館內不拍一張留念怎行？旅行中喜歡影相留念的朋友，絕對不要錯過這家復古寫真館！位於潮州街轉角的雙層樓白色獨棟老宅，矗立在人來人往的街上十分醒目。除了彩色的幾何拼貼玻璃窗，寫真館的內部裝潢及物件更是洋溢着一股日本早期老時光的氛圍。

基於經營者李廣 Ricor 本身對於日本「大正時期」風格的喜愛與憧憬，為「寫真館」精心打造出完美復刻版，讓人彷彿走入時光隧道中。寫真館提供婚紗拍攝、紀念寫真及場地租借，但要注意由於是私人工作室，並不對外開放參觀，因此記得來此前先預約，讓專業攝影團隊為你在此留下一張別具意義的復古相片吧！

+ 4 + 3 + 2

3. 中正紀念堂站：「山‧海靈境—Malang 美的釋放」原住民族當代藝術展

除了兩廳院藝文表演外，來到中正紀念堂看展覽也是當地人假日時充電的好去處。近期的原住民當代藝術展集結了8位不同族群的原住民藝術家，將族人對於「祖靈信仰」的文化重新詮釋，透過創作轉化成特有的藝術作品，展現原住民族當代藝術的文化張力。

展出地點：中正紀念館中央通廊

展期：即日起至2019年3月17日

4. 中山站：小器赤峰28

店門口擺放着清新的綠色植栽造景，透露出「小器赤峰 28」的日式簡單生活美學。在溫暖燈光的舒適極簡空間裡，結合了織品、花藝、器皿杯盤等日常雜貨，選品店內除了有店主引進的日本器皿品牌，也逐漸開發屬於台灣的「+t系列」原創商品，像是水果杯、生肖杯、數字包等商品。如果想要帶些特別又實用的紀念品回去，不妨到此選購一樣喜愛的器皿，逛得累了也可到附近的「小器食堂」嚐嚐用精緻器皿承裝的地道日式家常菜。

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5. 松江南京站：My灶

閃着油亮亮的肉燥和滷汁，一碗簡單的台式傳統滷肉飯堪比「黯然銷魂飯」足以讓人回味無窮。榮登 2018「米芝蓮必比登推介」（Bib Gourmand）台北美食餐廳的 My 灶，主打古早味台菜料理，招牌必點就是每天限量銷售的滷肉飯，取用新鮮豬頸肉與紅蔥頭、蒜酥加豬油爆香快炒，肥而不膩的肉燥汁淋上粒粒分明的白飯，一碗絕對唔夠喉！店內裝修還特別把台灣路燈搬進室內，搭配木頭板凳桌椅及屋簷，讓客人如同下班後坐在巷弄間的路邊攤旁用餐一樣愜意自在。

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除了血拼Shopping的行程，這種慢步調的路線似乎更能體會台北不一樣的藝文氣息，走訪巷弄小店，為自己挑本好書、拍張復古照片，用一餐美食作結，都是讓人難忘的旅遊體驗！

【本文獲「灣仔日報」授權轉載。】

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