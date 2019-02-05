【台北台中美食】厭倦了在夜市掃街？不如試試這五間特色泰國餐廳

愛吃泰式料理的有福囉！還有喜愛拍美照的也不要錯過，這邊整理了五大中部以北的泰式料理名店給大家，絕對值得一吃。

這次整理台北的五大泰式名店，質感的室內裝潢與划算的價格，都讓台灣人打破泰式料理傳統印象，成為親友相聚的好選擇。（Getty Image）

台灣人很習慣偶而去吃泰式料理，或是隨處可見的泰式酸辣麵店解解饞，不過除了這些店家，近期在台灣開始有越來越多規模的泰式餐廳興起，不只料理好吃連店內裝潢布置都相當講究，這次整理台北的五大泰式名店，質感的室內裝潢與划算的價格，都讓台灣人打破泰式料理傳統印象，成為親友相聚的好選擇。

1. THAIHAND 右手餐廳

位於台北市的右手餐廳是餐廳「貳樓」的集團企業，口味經改良成較適合台灣人的口味，喜歡純泰式的會吃不習慣，但價格划算，經典的綠咖哩辣鹹層次豐富，適合喜愛重口味的朋友。

2. Santal 29

店內融入復古與現代的時尚裝飾氛圍，大量的植栽擺放有種來到熱帶叢林般吃高檔料理的豪華感受，店內餐點口味多但味道偏重，價格為中高位以裝潢取勝，是同時享受泰式料理也能擁有時尚風格的泰式餐廳。

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3. MUI MUI

有種濃厚夜店感覺的MUI MUI顛覆一般人對泰式餐廳的想像，打拋豬和金山醬炸雞小腿為必點的推薦料理，店內提供酒精飲料，附近上班族下班後會來這邊小酌吃點泰式熱炒，餐點和氣氛很受好評。

4. Saladaeng Café ศาลาแดง

相當吸引年輕人的 Saladaeng Café ศาลาแดง 有着好拍的清水模牆面和復古花紋磚，身受台中文青們的喜愛，餐點口味香料味重，店內擺盤講究適合吃飯一定要拍照打卡的視覺吃貨們。

5. The OLD ROYAL THAI 老皇家 泰國古典餐廳

充滿着泰國皇室奢華異國氣氛的 The OLD ROYAL THAI 老皇家泰國古典餐廳位於彰化鹿港，餐點口味道地廣受好評，吃飯前會有服務生至桌邊幫客人洗手，有着難得的特殊尊爵體驗。

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