【韓國禁煙】擬立法禁止「火車頭」　民眾不用硬食二手煙

空氣質素每況愈下，有時遇著「火車頭」、邊行邊食煙的行為令不少非吸煙人士可謂痛苦萬分！繼日本東京禁止行街吸煙後，韓國最近亦有意跟隨同類做法，消息推出，獲得不少非吸煙市民支持。

罰款10萬韓圜

在首爾街頭，不難發現滿地煙頭的情況，首爾市曾進行一項民調，顯示近88%的受訪者贊成禁止行街時吸煙的行為。近日韓國國會有議員提出法案，認為邊走路邊吸煙的行為街上行人帶來負面影響，故有議員提出法案，希望通過立法禁止以上行為。民主和平黨議員黃柱洪更以日本東京為例，在禁煙區街頭吸煙，吸煙者會被罰款。目前法案正待國會通過，一旦實行，將要罰款10萬韓圜（約697港元）。

▼按圖查看更多法案消息及民眾意見

法案引來兩極反應

不過法案令市民熱議，有吸煙人士認為每年已經承擔煙草稅，質疑法案有剝削吸煙人士的權利。黃柱洪議員亦表示國內吸煙設施不足，不過亦要保障非吸煙者的權利，故當局應逐步擴大禁煙區域，相關問題亦不應與與禁煙法案混為一談。法案推出至今，網上反應兩極，一眾煙民，要多加留意法案的最新消息了。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。