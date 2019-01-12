【韓國交通】首爾的士月底再加價　遊韓3大實用交通APP推薦！

不少人都喜歡自由行，自在彈性得來又能四處探索，但在行程規劃、交通安排上就要好好事先準備了！到韓國首爾自由行的話主要交通工具為地鐵和的士，近日便傳出首爾的士時隔5年再加價，之後有計劃到遊韓的朋友不妨看看吧！

首爾的士月底或二月初將加價。（圖片來源︰Naver）

首爾的士本月底加價

首爾的士的起錶價相隔5年再加價，將由原本的3,000韓圜 （約21港元）上調至 3,800韓圜 （約27港元），而深夜的士（晚上12點至凌晨4點）的新起錶價格將為4,600韓圜 （約32港元）。之後按距離或時間跳錶的價格則每次加 100韓圜（約0.7港元）。至於黑色模範的士起錶價亦將上調至6,500韓圜 （約$46港元），每次跳錶價格為200韓圜 （約1.4港元）。所有新起錶價最快將於本月底或2月初開始實行。

首爾的士加價後被香港的士還要貴呢！（圖片來源︰Naver）

首爾的士分類︰

韓國的士分了4款，各類型的收費有所不同，大部分都接受現金、信用卡、T-money付費。

1. 一般型︰最常見的橙色的士，偶爾也有白色和灰色，起錶價最便宜。

2. 模範型︰黑色車身鑲有金色線條，車型較大較高級，但起標價也較貴。

3. 大型︰與模範型的士收費相同，最多可載8位乘客，車上會標出「大型」兩字。不過大家要注意大型的士和豪華轎車Call Van是不同的，Call Van上會有「Van」或「Call van」等字樣，不以跳錶機金額收費。

4. 國際型︰車身是黑色或橙色，車門上寫著「國際」兩字，收費比一般型貴一些，但司機會講英文、中文、日語等，溝通較容易。

首爾的士前方的燈牌通常會顯示「空車 빈차」或「預約 예약 」。（圖片來源︰Naver）

首爾自由行必備3大交通APP

到首爾旅行最常搭的交通工具非地鐵莫屬，首爾市的地鐵線相當複雜，有了這個APP便不用再怕會搭錯線了！（圖片來源︰百度）

01. 地鐵指南— 韓巢韓國地鐵

首爾市的地鐵十分複雜，加上很多站只要換乘錯了就要繞一大圈才能到達目的地。這個韓巢韓國地鐵APP有簡體中文介面，加上提供首爾、釜山、大邱、大田以及光州的地鐵指南，非常實用。用家只要輸入出發地及目的地便會自動列出路線、時間、價錢等資訊，實是韓國交通APP首選！

KAKAO Taxi是韓國最大的叫車APP，基本上每個韓國人的手機都有這個軟件。（圖片來源︰Naver）

02. 韓國最大叫車APP— Kakao Taxi

Kakao Taxi是韓國最大的叫車APP，當中合作的計程車遍及全韓國（包含濟州島），有將近10萬台計程車司機都有使用。對遊客來說最大的好處是應召的司機通常不敢繞路，而且接單速度很快，即使晚上玩到很夜也不怕沒有的士。此外，它是免叫車服務費的，跟路邊攔車的價錢一樣，有時候還會不定期推出叫車優惠。對女生來說還有一個極大好處，由於連通了KAKAO TALK，所以可設定當你登上的士同時發送訊息到指定的聯絡人手機上，對方便可看到司機個人資料以及預計到達時間，安全度大增！



這個韓國巴士APP能一眼看到所有來往各區甚至各城市的巴士資料。（圖片來源︰Naver）

03. 韓國巴士信息— Seoul Bus

Seoul Bus包含了首爾、仁川、京畿道、釜山、大田、光州、蔚山、大邱等11個城市的巴士路線圖、實時巴士信息以及鄰近巴士站等資訊。介面簡單，支援英文和韓文，主要功能如「我的最愛」、「巴士路線資訊」、「巴士站資訊」和「附近巴士站」，缺點是沒有點對點搜索功能。

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