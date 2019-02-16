【長榮航空】3月起行李減磅、揀位須付費　網民嘲似廉航

長榮航空官網日前宣佈3月5日起會推出Fare Family新票價組合，聲稱為旅客帶來客製化組合，能靈活選擇機位及行李等產品，不過有眼厲網民發現，新制推出後，出現行李減磅、預先選位先加錢、經濟艙部分區艙更不設Upgrade服務……隨即引來部分網民負評，更認為長榮此舉乃效法廉航，令人失望。

經濟艙影響最大 預先選位需付費

經濟艙共設9個類別，今次改制，最大影響是購買特價經濟艙機票A艙等及經濟艙基本（Basic）機票V,W,S艙等人士為主，由3月5日起，凡購買以上產品的人士只能於航班起飛前48小時透過網上免費揀位，預選座位需額外付費，當中以長途航班額外加長空間座位（即逃生門座位）加幅最明顯，盛惠美金150元。今次受影響的還有豪華經濟艙基本（Basic）機票人士，預先選位同樣需額外付費。如乘客已於3月5日前購票及選位，票價則維持不變。

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如乘客已於3月5日前購票及選位，票價則維持不變；3月5日或之後購買機票，則須按照新規定。（圖片來源：長榮官網）

行李減磅、不設Upgrade

此外持上述機票類別的顧客亦不設Upgrade艙等服務，不少網民表示新制實行後，經濟艙顧客想Upgrade艙等的話，便需手持尊寵（Plus）及經典（Standard）機票Q,H,M,B,Y艙，但成本亦較高，認為買較高艙等如B,Y艙，升級之餘亦可100%賺取哩數，可能更划算。除A艙不能賺取哩數外，其餘票種可賺取由50％至100％不等之哩數。行李方面，特價經濟艙機票亦被縮減至1件（23kg），長途航班乘客相信需額外購買行李。

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網民嘲似廉航

今次Fare Family新票價組合將艙等、揀位等產品服務愈拆愈細，網民認為長榮收費本身已經唔平，做法卻愈來愈似廉航，更嘲笑長榮正式成為廉價航空，豈料長榮公關亦唔輸蝕，回應更非常有骨，可謂一地花生。

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