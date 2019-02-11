【飛行體驗】長榮航空超萌XO主題商務艙　飛機餐有鼎泰豐食！？

Believe it or not！這是Justin第一次乘坐長榮航空的商務艙等級的產品（倒是有坐過長榮航空經濟艙，和中華航空的商務艙）。雖然一直耳聞長榮航空的桂冠艙／皇璽桂冠艙非常不錯，而這次相對較短的體驗，也沒什麼特別的期待，沒想到還是有相當正面的體驗，令我一試愛上，對長榮航空有非常良好的印象。 文：Justin Au／TripPlus

此次完整航線，其實是首爾仁川～福岡～台北桃園～香港（先前使用聯合航空哩程兌換的航班路線，這樣飛應該還好吧 ？），所以此段福岡～台北桃園，其實是轉機行程，以下先簡單介紹轉機過程。

航班號碼：BR 105 飛行路線：Fukuoka (FUK)～Taipei Taoyuan (TPE) 機型：Airbus A330 座位：7C 飛行日期：06/21/2018 起飛時間：12:15 pm 降落時間：01:50 pm 總飛行時間長度：2小時15分

福岡機場——轉機

其實我們在第一段，也就是首爾仁川～福岡的航段，已成功行李直掛至台北（因為都是星空聯盟，也是同一套票，所以不成問題）。而我們一下飛機，已經馬上看到可愛的全日空（ANA）地勤妹妹掛著笑容（長榮航空在福岡機場的代理航空公司，就是全日空，其實再正常不過了），提著牌子在等候我們了。接著馬上被帶進轉機區，列印長榮航空的登機證。

與此同時，地勤人員詢問，待會希望要貴賓室邀請卡，還是現金抵用劵（可於機場的指定餐廳與商店使用）？聰明的Justin知道，當時福岡機場在大整修，而且無論是日本航空 (JL) 還是全日空，都沒有自營的貴賓室（其實目前還是沒有），而全日空使用的是簽約貴賓室——Lounge Fukuoka，之前Justin也有造訪過，真的是相當的普通，只有飲料和輕便餐食而已。而如果你有新貴通會員卡 (Priority Pass)，也是可以進另一簽約貴賓室－大韓航空貴賓室 (KAL Lounge)，但我相信品質都差不多。

所以Justin和友人商量後，最後決定拿每人$1,800日圓（約$16美金）的現金劵，買買伴手禮。而普通的貴賓室——Lounge Fukuoka，也讓Justin來幾張圖片帶過吧，真的是一個只有提供休息功能的地方而已，食物選項只有幾款基本的，請各位讀者們不用有什麼期待。

▼▼▼Lounge Fukuoka貴賓室的圖片介紹（按圖放大）▼▼

長榮航空XO桂冠艙（Airbus A330機型）——硬體

這除了是Justin第一次乘坐長榮航空商務艙，也是Justin第一次搭乘主題彩繪機，而這次的彩繪機是XO（Bad Badtz-maru），只能說我本人沒什麼特別感覺，要是能換成Snoppy主題就好耶。回到桂冠艙的硬體方面，座位配置為2-2-2，可惜並非全平躺款式，不過短程的話，也就沒關係啦～

航班上有提供抗噪耳機——Thunder，配上尚算高清大屏幕的機上娛樂系統，看看電影絕對不是問題。至於機上也不乏XO主題的配件，包括機上掛上XO的畫，枕頭也有XO的圖案。如果是帶小朋友來搭，應該會很開心的！

坐下來不久，空姐便來與我們問候，詢問我們想要什麼歡迎飲料。同行友人不知道為什麼，一直決定不了要喝什麼（選擇困難症…），還好有經驗的空姐，馬上推薦一個冷壓鮮榨鳳梨汁，真的又好喝又健康！而且好像是不在菜單當中，實在太感恩啦！（下次各位讀者朋友，也可試著問問看喔！）Justin覺得長榮航空空姐的服務很好，不會太冷淡，但也不會太熱情，讓你感覺剛剛好。

▼▼▼長榮航空「XO」桂冠艙內部硬體細仔看（按圖放大）▼▼

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長榮航空「XO」桂冠艙（Airbus A330機型）——餐食

Justin首先要大讚長榮航空的餐食，也太好吃了吧，在飛機上也可以吃到來自台灣，名揚世界的餐廳 －鼎泰豐提供的餐點，本來同行友人想要點全套鼎泰豐餐點，包括招牌紅燒牛肉麵，可惜輪到我們要點餐的時候，此餐點已被點完。先讓大家看看餐牌。

▼▼▼長榮航空的飛機餐餐牌（按圖放大）▼▼

酒品方面（當然喝一下呀），Justin點了香檳，長榮在此航線，選用的是——Champagne delamotte blanc de blancs nv，不得不說作為開胃酒／配日本餐還不差，有梨子的香氣，氣泡感尚算細緻，比一般航空公司的短程商務艙香檳選酒上，已經好上幾個檔次（一般短程航線的商務艙，大部分航空公司只會提供平價的氣泡酒 (Sparkling Wine) 而非香檳 (Champagne) 等級）。

由於鼎泰豐餐點被點完，我們只好吃日式餐點的選項啦！餐點真的做得很好吃，有感受到餐點有特別設計考量過，如何在飛機上達到最佳食感的調味。比如說主菜－蒲燒豬肉配味噌烤鯖魚，有相對比較重的調味，在飛機上有較好發揮，而且這種餐點，也不會有加熱過度的問題。配上台灣精品米——特等池上米為原材料的毛豆仁飯，重口味的餐點，配上香口鬆軟的白米飯，實屬最佳拍擋，豈有不好吃的道理！

但接著有些小可惜，飛行後半段一直有亂流，害我沒有喝到熱咖啡，最後只好以糖果作結。

▼▼▼長榮航空的高質日式餐點（按圖放大）▼▼

總結： Justin初體驗長榮航空的桂冠艙，就有非常好的經驗，無論是服務還是餐點，都是水準以上！希望下次可以試試最新的Boeing 787機型的硬體（皇璽桂冠艙），相信加上最新的硬體，整個皇璽桂冠艙產品一定很完美。至於Justin飛完這段後，接著就用短程之皇－英國航空 (British Airways) 哩程計劃的4,500 Avios，兌換台北～香港的國泰航空經濟艙回家，這次大亂飛就此作結啦！2019年開始，也很希望有這種大亂飛的機會，再分享給大家！

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