【飛行體驗】長榮航空超萌XO主題商務艙　飛機餐有鼎泰豐食！？

Believe it or not!這是Justin第一次乘坐長榮航空的商務艙等級的產品(倒是有坐過長榮航空經濟艙,和中華航空的商務艙)。雖然一直耳聞長榮航空的桂冠艙/皇璽桂冠艙非常不錯,而這次相對較短的體驗,也沒什麼特別的期待,沒想到還是有相當正面的體驗,令我一試愛上,對長榮航空有非常良好的印象。

文:Justin Au/TripPlus