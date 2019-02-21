【內地民宿】無敵海景、天空之鏡、大天窗　5間打卡必去網紅民宿

要說小紅書（性質類似於Instagram的社交平台）也的確是個神奇的宣傳工具，MISS發現了這些高顏值的網紅民宿——和國際奢華酒店集團不同的是，這些「外貌出眾」的小而美民宿，通常在社交平台上走紅。 對比起住宿的需求，或許來這裏的客人更注重「社交」體驗。運營者們為了這些需求，無論是從設計還是硬件上，都在做出努力。

廈門民宿：Oneday Hilive （外灘提供）

1. 面朝大海，春暖花開 —— Oneday Hilive

廈門擁有網紅酒店的必備特質：無敵海景、春暖花開、純白極簡......也難怪「廈門酒店」成了小紅書上的高搜索關鍵詞。其中，Oneday Hilive就拔得頭籌，據說現在是一房難求，要提前1至2個月預訂。

▼▼▼按圖看Oneday Hilive的無敵海景▼▼▼

酒店信息 民宿地址：福建省廈門市湖裏區鳳頭社800號 預定電話：0592-5755236 參考價格：約1000元人民幣／晚起（約港幣$1157）

2. 江南山居 —— 語自在

莫干山初代網紅民宿隱西的設計師「老南瓜」沈勇，在杭州打造了一家屬於自己的民宿——位於運河邊，只有五間房。同時也是他2018年的民居類實驗作品。

▼▼▼按圖看語自在嫵媚的中國風▼▼▼

酒店信息 民宿地址：浙江省杭州市橋西直街同和裏11號 參考價格：約1380元人民幣／晚起（約港幣$1597） 預定電話：18662717291

3. 大隱隱於市 —— 渝舍印象

這家藏於繁忙都市中的小而美設計酒店Mr.S之前打卡過，最初就是在小紅書上發現的。出片率也是相當高。

▼▼▼按圖看渝舍印象的老上海風味▼▼▼

酒店信息 民宿地址：上海市黃浦區復興東路439號 參考價格：約1500元人民幣／晚起（約港幣$1736）

4. 漓江山水畫 —— 1Q84

大概是因為村上春樹的《1Q84》，陽朔的1Q84民宿一開業就紅了。

▼▼▼按圖看1Q84​的山間情調▼▼▼

酒店信息 民宿地址：廣西壯族自治區陽朔驥馬鐵嶺村 參考價格：約500-800元人民幣／晚起（約港幣$578-926）

5. 漓江山水湖中秘境 —— 蜜悅．秘密花園客棧

蜜悅．秘密花園位於瀘沽湖的大落水小魚壩，臨湖而建，遠離景區，因為海天一色的背景走紅小紅書、抖音等社交平台。

▼▼▼按圖看蜜悅．秘密花園客棧的馳名天空之鏡▼▼▼

酒店信息 民宿地址：雲南省大落水小漁壩26號（近瀘沽湖） 參考價格：約1200元人民幣/晚起（約港幣$1389）

當然，這些高顏值網紅民宿在走紅的同時，也存在些許不同的聲音。

它們因為千禧一代的「社交屬性」而走紅，這樣的現象級產品究竟能夠持續多久？它們是否能夠長期為住客帶來穩定而優質的服務？

這不僅值得酒店從業者們深思，也同樣值得我們去關注。

【本文獲「外灘設計酒店」授權轉載，微信公眾號：designhotels】

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。