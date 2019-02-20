【Karl Lagerfeld逝世】朝聖必去3間酒店　向老佛爺致敬

昨日（19日）法國品牌CHANEL證實，人稱「老佛爺」的全球知名時裝設計師Karl Lagerfeld逝世，享年85歲，相信很多人聽到這個消息都很震驚、傷心。逝者已矣，雖然我們不能再看到老佛爺設計的新品，但仍然可以踏上他的足跡來悼念他，以下3間酒店，都是由老佛爺設計的呢！

時尚旅遊 入住Karl Lagerfeld設計酒店

眾所周知Karl Lagerfeld為Chanel（香奈兒）和Fendi（芬迪）做了多年的創意總監外，仍然沒有停下腳步，還創立了其個人同名品牌Karl Lagerfeld。不過你又知不知道，其實Karl Lagerfeld都有涉獵室內設計呢？作為一個由內至外都追隨時尚的名人，Karl Lagerfeld還親自設計過酒店用品，早前更與荷蘭Brandmark Collective BV合作成立了「Karl Lagerfeld Hotels & Resorts」，負責酒店的創意及設計指導。大家可考慮到這些酒店朝聖，向老佛爺致敬！

1. 澳門上葡京渡假村—Karl Lagerfeld酒店

想不到這麼近我們的地方就有Karl Lagerfeld設計的酒店吧？上葡京渡假村內的Karl Lagerfeld酒店是全球第一間整間都是出自Karl Lagerfeld手的酒店。酒店預計於今年開幕，大樓高20層，提供約270間客房和套房，是「上葡京」的一部分。

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2. 巴黎 Hotel de Crillon

Karl Lagerfeld也有份設計巴黎著名酒店Hotel de Crillon的其中2間套房，這是一座18世紀的宮殿內的酒店，經裝修後於2015年重新開放，所以酒店亦充滿中世紀的復古風格。

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3.摩納哥 Métropole Hotel

在歐洲小國摩納哥，有間酒店中的水療中心其實是由Karl Lagerfeld設計的！水療中心有一個由18塊玻璃板組的壁畫，上面描繪了希臘神話中的場景，古典優雅之餘帶點現代風格，令人一看難忘！

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