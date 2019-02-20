【韓國拉麵】必買手信！韓國人大推7大人氣拉麵＋3大絕不失敗秘方

說到韓國的國民美食，除了炸雞和燒肉外，拉麵絕對榜上有名！韓國人對拉麵的熱愛可以從超市的貨架中看出，各大品牌的口味花多眼亂，任君選擇。如果你吃來吃去只懂辛辣麵，那就要試試以下7大人氣拉麵了，韓國網民大力推薦，拉麵迷別錯過！

韓國堪稱「拉麵王國」，同一口味也有不同的品牌選擇，各有特色。（圖片來源︰Naver Blog）

按圖輯看7大必試韓國拉麵▼

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韓國人才知道的拉麵秘方

01. 加入食醋︰在麵剛熟的一刻加入兩茶匙食醋，由於醋與蛋白質的化學作用，拉麵的口感會變得更Q彈有咬勁，湯底卻不會有醋的味道。

02. 加入鮮奶︰煮辛拉麵時加一半的水和一半的鮮奶，除了湯頭會變得更好吃外，晚上吃拉麵當宵夜導致隔天水腫的情況會減輕。原因是牛奶經加熱後會產生溫和甜美的香醇味道，只需加入少量調味包即可，鈉含量相對減少，美味同時有助消水腫。

韓國人自創了不少煮拉麵的秘方和食譜， 跟着做你會發現吃泡麵也能吃出另一層次。（圖片來源︰Naver Blog）

絕不失敗的煮麵5大方法

01. 550ml法則︰煮麵時大家應該也糾結過湯的濃度，550ml清水加入一整包調味粉味道便會剛剛好。加上麵餅本身有澱粉，出來的湯頭濃稠度跟鹹淡味也恰到好處。

02. 先放調味粉後放麵餅︰韓國人會先在水中倒入調味包，提高水的沸點再入麵條，口感質地會更滋味。

03. 加入白醋︰快熟時加入兩茶匙白醋，提高湯頭的香口度，同時有助令麵條更加彈牙。

04. 放入配料煮滾︰加入洋蔥、大蔥等可增加湯頭的鮮甜，,再加入泡菜跟泡菜汁加強酸辣度，層次會變得更豐富。

05. 打入雞蛋蓋上3分鐘︰麵煮到8成熟時將生雞蛋打在麵條上，蓋上多煮3分鐘，水煮蛋完成！吃麵時將蛋黃沾在麵條上口感更濃郁。

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