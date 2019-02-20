【台北手信2019】微熱山丘推超濃郁D24榴槤蛋卷　5大必買伴手禮

每次去台北，拌手禮環節都令人相當煩惱，太陽餅、鳳梨酥、牛軋糖……不如俾少少新意？台灣微熱山丘日前宣佈與馬來西亞果商合作，推出超濃郁D24榴槤蛋捲，未來還有一系列榴槤甜品！唔啱心水？還有4間大熱拌手禮小店，好睇又好食，絕對有驚喜！

超邪惡！D24榴槤蛋卷今日開售

微熱山丘日前宣佈推出全新品牌「FORBIDDEN」，顧名思義，以禁果榴槤為賣點！品牌特別與馬來西亞生果商合作，以取得源源不絕的新鮮榴槤！品牌先以D24榴槤蛋卷打響頭炮，蛋卷帶陣陣清新榴槤香，配合日式雪茄蛋卷造法，甜而不膩，榴槤fans必食！榴槤蛋卷會於2月20日開售，並只會在3間門市及官網限量發售，數量有限！品牌亦預告下月會推出榴槤急凍果肉蛋糕及榴槤朱古力，最啱買來送給喜歡榴槤的朋友。

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品牌特別與馬來西亞生果商合作以取得新鮮榴槤！（圖片來源：微熱山丘官網）

台灣有不少文創小店都有推出精緻伴手禮，今次介紹4間備受網民推崇的手信店，全部睇得又食得，送禮自用都冇問題！

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02. 楓糖布甸蛋糕@米滋崎專業烘焙｜蛋糕一共3層，面層鋪上一層薄薄的加拿大楓糖啫喱，其次是楓糖布甸，最底層則是芝士蛋糕，一件蛋糕3種口感，正！價錢：350台幣（約88港元）｜（圖片來源：米滋崎專業烘焙）

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