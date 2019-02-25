【台灣交通】揀位取票一次過手機處理！台鐵手機票務系統4月上線

台灣旅遊當地交通非常方便，當中台鐵更是不少旅客選擇的交通工具，皆因車站分佈多而廣，旅客又可即場購票或網上訂車票，方便計劃行程。最近台鐵就宣佈，更新最新的票務系統，揀位、取票可一次過用手機處理！以後出行台灣就更快捷方便了。

新票務系統4月23日正式上線

台鐵之所以受旅客歡迎，全因為車站分佈多，加上大多設在市區最繁華地段，來往城市與城市間的短程交通就最方便；加上票價便宜，短途和中長途旅客乘搭台鐵遊覽，可節省不少旅費。為了進一步提升服務質素，台鐵早前宣佈於4月23日正式更新第4代票務系統，新系統在長途車票售完後，會自動分段組合短程車票，讓座位更有效利用。

由於台鐵車站分佈多，不少旅客都喜歡乘搭。（圖片來源：網上圖片）

票務系統3大特點

雖然現在台鐵的服務機制已算完善，旅客可以即場購票或上網訂票，不過有時卻有不少麻煩，如出現明明有票卻顯示賣光的情形及不提供電子票等，有時真的殺遊客一個措手不及。為了趕上現今的數碼時代，台鐵決定更新票務系統，新增及改善了不少問題。

現時官網訂票系統為第3代，預計4月23日後更新第4代，新增了不少新功能。（圖片來源：官方網站）

特點1：自動分段組合短程車票

新票務系統可更有效利用座位，如目前只要長途車票顯示售完，當下就訂不到票，但新系統在長途車票售完後，會自動分段組合短程車票，並清楚顯示旅客各分段車票的座位，雖然分段的車票座位可能不同，但比旅客自己分段訂票，省下不少時間。

特點2：手機訂取票

4月23日後旅客就可以透過手機一次過完成訂票、購票及取票的手續，在手機上完成付款並取票後，持手機電子票就可進出車站。

特點3：智慧選位

另外新系統會在訂票時顯示智慧選位或電腦選位，比起現在只能在取票時才知道座位情況更清晰。如採用智慧選位，系統也會告知旅客還有哪些座位可選。

台鐵e訂通官方APP的操作介面，清楚易用。（圖片來源：官方手機APP）

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