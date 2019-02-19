【台灣櫻花2019】新北市三芝區櫻花花期出爐！賞櫻路線公開

不知不覺其實已經踏入櫻花的季節，除了日本是大熱的賞櫻地點外，其實較近香港的台灣亦是個不錯的選擇。想知最佳賞櫻地點及花期，盡快看看！

3月16櫻花滿開日！

從台北經淡水進入北海岸的第一區稱為「三芝區」，原來自1993年起當地就在道路旁開始栽種櫻花，至今櫻花的數目已經多達16,000株，總「櫻花道」長度近70公里！每年3月櫻花開始盛放，而今年新北市三芝區公所就公佈最新的櫻花滿開日期為3月16日，目前櫻花綻放數量已經約5成，想出發到台灣賞櫻的朋友要留意！

淡水天元宮亦是不少人的賞櫻熱點。（圖片來源：blog.accupass）

最佳賞櫻路線：「三生步道」

近年被不少台灣人吹捧成賞櫻秘境的「三生步道」，其實是指「生態、生產、生活」，只要大家跟著這條步道走，一來可以窺探社區居民的農村生活和步道旁滿滿的吉野櫻花，還配有大坑溪清澈的流水聲，讓人恍如置身仙境！另外，各主要幹道旁如「青山路」兩旁、「芝柏山莊」、「興華國小」等都可看到盛開的櫻花。

按圖查看更多「三生步道」櫻花環境▼

「三生步道」場內地圖。（圖片來源：新北市三芝公所）

「2019三芝櫻花季」同樣在「三生步道」舉辦，除了賞花之外，屆時還有櫻花市集，提供櫻花美食與當地特色料理，現場更開放蘿蔔田區邀請大家下田拔蘿蔔，另外尚有心願石彩繪活動。只要參加賞櫻集章活動的人，仲有機會獲得三芝限定櫻花旅行包！

市集舉辦時間/地點

地點 : 新北市三芝區三生步道（舊台2線十七號橋）

時間 : 2019年3月16日(六) 10:30am - 4pm

三芝區的櫻花目前已多達16,000株！如果是自駕遊的朋友可從淡水台2線公路，轉進大湖路（北7線），在過北新路（101線）後轉入青山路，然後走北11線公路就可到達三芝市區。（圖片來源：新北市三芝區公所）

地址：新北市三芝區淡金公路一段

交通：自由行的朋友可於淡水線淡水站下車，即可到達「三生步道」

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