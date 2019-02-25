【深圳優惠】記者推介！兩大必用優惠APP　唱K、按摩、美甲、美食

每隔兩三個月便北上深圳玩樂似乎已成為不少港人的消遣好去處，唱K、CAFÉ打卡、按摩、食好嘢……娛樂節目多的是。雖然深圳的消費水平不算高，但出得嚟玩就自然要慳到盡啦！記者這次介紹給大家的兩大平台有不少優惠，涵蓋各式各樣的店舖，下次到深圳時不妨用用看！

大眾點評幾乎有齊國內大小商戶餐廳，是北上玩樂必備app之一！（圖片來源︰大眾點評）

大眾點評

大眾點評絕對是國內生活必備APP之一，它稱得上是最大的城市生活消費指南網站。網站覆蓋了中國超過300多個城市如北京、上海、廣州、深圳甚至香港，收錄了餐飲、休閒、娛樂、住宿等本地生活服務商戶超過400萬家。用戶可在APP中評價商戶、領取優惠券、團購、預約訂座、分享文章或影片等。

按圖輯看優惠券詳情▼ （圖片來源︰大眾點評）

各式各樣的分類方便搜尋，吃喝玩樂包羅萬有。

美團

美團是中國大陸的團購網站，提供各類型的商店優惠，每天都會推出多款超低折扣的團購選擇，它早前更與大眾點評合併大家搜尋優惠就更方便了。

美團是團購優惠的第一大網站，在內地玩樂絕不能少了它。（圖片來源︰美團）

按圖輯看優惠券詳情▼ （圖片來源︰美團）

+ 4 + 3 + 2

使用兩大優惠APP需知

1. 兩個APP均需要申請成為會員才能購買優惠券。

2. 如果沒有支付寶或微信支付以在線上購買優惠券的話，部分商戶可即場出示優惠詳情並以現金支付，建議大家不妨問問。

3. 大部份代金券都可同一時間使用多張，每間商戶的設定不一，記得看清使用詳情。