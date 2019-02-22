【維珍航空限時優惠】最平$2,500港元起直飛倫敦　商務低至75折！

又有機票優惠！這次是維珍航空推出的限時優惠，票價低至25折，最平2,500港元起直飛倫敦，超抵啊！

維珍航空為慶祝香港-倫敦航線啟航25周年推出限時優惠！（圖片來源︰Pinterest）

來回連稅只需$4,000港元！

第一波優惠於今日(22/2/2019) 推出，直飛倫敦來回只需2,500港元起，連稅4,258港元起！此優惠無包託運行李，有需要的可選Econ Classic 連23KG行李都係 2,900港元起，連稅4,658港元起，唔使5,000港元唔使轉機直飛倫敦，認真抵搭，今年計劃去英國旅行的朋友萬勿錯過！

訂票日期︰2019年2月22日11:59PM止

出發日期︰2019年2月22日-2019年12月31日

逗留期限︰一個月

艙等︰經濟客位-輕悅

記者到維珍官網實試︰Econ Light 連稅 4,258港元、Econ Classic 連稅 4,658港元、Econ Delight 連稅 5,658港元。

每張機票的稅款及燃料附加費︰ 經濟客位 - 輕悅/標準/優越 1,597港元 起 尊尚客位 2,390港元 起 非凡商務客位 2,410港元起 （備註：實際款項或會因匯率,燃料附加費更改而有所變動。）

香港直飛倫敦希斯路，折扣後票價5,000港元都唔駛！

第2波優惠—票價25折起！

錯過今日優惠的不用擔心！維珍航空將於2019年2月26日推出第2次優惠—標準票價25%折扣，以商務客位為例，2019年7月23日的機票原價為11,068港元，折後連稅8,301港元，可以接近Premium價坐到Upper Class（商務客位）！同樣手快有手慢有，有興趣的朋友記得留意！

訂票日期︰2019年2月26日11:59PM止

出發日期︰2019年2月26日-2019年12月31日

逗留期限︰一個月

適用艙等︰經濟客位、尊尚客位、非凡商務客位

記者為大家計了一下，以商務客位為例，機票原價為11,068港元，折後連稅8,301港元。

唔使Premium價錢已可坐到Upper Class（商務客位），機會難得！

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。

