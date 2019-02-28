【深圳好去處】地鐵2條新延線19年預計通車　貫穿南山區、深圳灣

東門、萬象城、COCO PARK等深圳好去處大家都已經去慣去熟，是時候搞搞新意思到深圳稍遠地區探索一下。今年內深圳將有2條新地鐵延線通車到南山區，大家以後到深圳玩樂就能發掘更多地方和美食了！

5號線南延段將於今年內開通，以後到深圳玩樂就更加方便。（圖片來源︰本地寶）

深圳地鐵共有14條路線正在施工，於官網可看到各線預計通車時間。（圖片來源︰深圳地鐵）

5號線南延段

5號線延線由北至南貫穿前海新區，經過前海與南山，南接2號線的赤灣站。這條延線一共有7個新站，包括桂灣站、前灣站、前灣公園站、媽灣站、鐵路公園站、荔灣站、赤灣站，全長約7.65公里。

另一條預計於2019年內開通的是9號線西延段，貫穿深圳灣。（圖片來源︰本地寶）

9號線西延段的站點能到達更多南山區景點，相信開通後大家會時常乘搭。（圖片來源︰深圳地鐵）

9號線西延段

9號線延線則是東起紅樹灣南站，貫穿深圳灣，與5號線南延線換乘。這條延線一共有10個新站，包括前灣站、夢海站、怡海站、荔林站、南油西站、南油站、南山書城站、深大南站、粵海門站、高新南站，全長約10.8公里。

港人普遍較少到深圳灣口岸出入境，以後延線開通後相信人流會增加。（圖片來源︰sina）

南山區吃喝玩樂

南山區位於深圳西南部，香港人北上玩樂較少前往。其實該區十分熱鬧，有不少大型商場如萬象城、COCO PARK、海岸城購物中心；人氣食肆如探魚、喜茶、祿鼎記；打卡熱點如深圳大學、華僑城創意文化園、G&G創意社區以及不少網紅CAFÉ。想到南山區玩樂的話，建議從深圳灣口岸過關會方便得多！

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