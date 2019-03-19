【加拿大航空】最東海岸紐芬蘭島出海釣鱈魚　彩虹小鎮變遊樂園

要說到去加拿大，最多人一定想到溫哥華、多倫多、黃刀鎮、卡加利這些著名城市，要不是去追北極光，或多是去探親。不過記者今次卻走到一個連加國人都好少去的省區：海洋四省！其中「紐芬蘭與拉布拉多省」位處加國最東端，「紐芬蘭」（Newfoundland）一詞拆開即是「New Found Land」意為「新發現的土地」，亦是最遲加入加拿大的省份。 攝影：陳詩雅

Atlantic Puffin北極海鸚是大西洋唯一的本土品種海鸚，遍佈冰島、挪威、格陵蘭島、紐芬蘭和許多北大西洋島嶼，其造型毛公仔十分受歡迎。（圖片來源：陳詩雅攝）

小鎮漁村捕鱈魚 新鮮 Fish and Chips

走到加拿大最東邊的紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador），比起加國其他地方這地方更像冰島，而紐芬蘭最大城市聖約翰斯（St. Johns），夏天時份可以出海觀賞鯨魚、海中冰山等等，到咗秋冬天就可以做當地人最拿手的絕技：鈞鱈魚！

在聖約翰斯鎮以東有條漁村叫 Quidi Vidi Village，人口不到 1,000 人。加拿大別處盛產三文魚，但在海洋四省則是以「鱈魚」最新鮮，每年5月至10月均是鱈魚捕漁期，聖約翰斯鎮一帶漁港的漁船都趁此時期出海捕鱈魚。

大西洋省的最東端「紐芬蘭與拉布拉多省」，首府是聖約翰斯（St.John's），這裡有很多小漁村，人口都不超過1,000人。

大西洋省盛產「大西洋鱈」，肉質彈牙味道偏淡，當地人喜歡即劏即炸做炸魚薯條。

既然來到大西洋海，記者一行人索性跟漁夫出海捕鱈魚，船長 Kevin 與船員 Noel 規定我們要先穿上救身衣，我們仲先食定止暈丸，畢竟大西洋的海岸並非兒嬉。初時在平靜如鏡的海灣，還可以輕鬆舉機影相，怎知到了海中央後，就被拋到暈舵舵......

最後記者只能鐵青着臉回到船艙休息，將釣鱈魚任務留給漁夫 Noel。我閉目養神捱過這趟暈船浪的旅程，回到岸邊時發現Noel已捕獲 7、8 磅的生猛鱈魚等着處理！

+ 9 + 8 + 7

QV Fishing Charters 地址：57 Barrows Road, St.Johns 電話：+1 709 764 8687 收費：行程收費不同，如「QV Tour」成人 加幣150元（約885港元），小童 加幣75元（約442港元） 網址：www.qvcharters.com

這個身處加拿大最東邊的海岸，能遠眺大西洋的 Cape Spear。

世界盡頭 北美洲最東角落

紐芬蘭島，連加拿大都市人都鮮有到訪，而這位處北美洲最東端的 Cape Spear，對出是北大西洋，任何人在這裡都會被海風吹到東歪西倒，還有紐芬蘭第一座為海上漁船導航的燈塔，一直至 1949 年才卸下歷史任務。

Cape Spear 經歷過二戰炮火洗禮，海軍派出 U 型潛艇截斷英國補給，岸上有兩座迎擊的炮台遺址；夏天時，遊人可以觀賞鯨魚、冰山、海鸚等等。

Cape Spear地處偏僻，最適宜夏季到訪。

儘管天晴有陽光，但走在這條路徑上還是被大風吹到頭都暈。

+ 2

Cape Spear 網址：www.newfoundlandlabrador.com/top-destinations/cape-spear

在St. John's小鎮很多門戶都替外牆油上繽紛色彩。

彩虹小屋色彩繽紛，當地人稱「Jellybean Row」，為St. John's這個都市增添色彩。

彩虹小鎮Jellybean Row 為漁村添色彩

除了出海捕魚、航海燈塔等景點，在St. John's小鎮最值得去的，還有市中心一排排「Jellybean Row」小屋。

在St.John's 市中心這些3至4層樓的小屋，住戶們都用糖果色修飾外牆：紅、橙牆身，配藍色大門；綠、紫色牆身，配白色窗框等等，活像一個彩虹小鎮。

這些彩虹小屋，當地人稱為「Jellybean Row」，有說是百多年前downtown一場嚴重大火，燒掉很多舊屋，居民便隨手拿起已有的顏料塗牆身，重修了整個小城鎮。今日的Jellybean Row已成為當地的明信片風景，而鎮上的精品店也以此為主題，像在 Duckworth Street 的一間朱古力店「 Newfoundland Chocolate Company」，門面裝修配合Jellybean風格，在這間童話風格的小店內，可以品嘗最地道的熱朱古力及Gelato雪糕！

+ 5 + 4 + 3

Newfoundland Chocolate Company 地址：166 Duckworth Street. St. John's NL A1C 1G2 網址：www.newfoundlandchocolatecompany.com

有百年歷史的Compton House，可讓遊客體驗入住豪宅的奢華感覺。

入住百年豪宅 爽浸Jacuzzi

在St.John's 想體驗維多利亞風情，可選擇入住 Compton House。這幢建於1919至1920年間的百年歷史莊園，裡面保留了維多利亞風格設計，現已改建成旅館出租，每套客房間都有不同風格主題，最正是每間房都有 Jacuzzi 浴缸，記者入住了兩晚，都忍唔住每晚浸一浸舒解疲勞呢！

Compton House 地址：26 Waterford Bridge Road, St. John's, NL 電話：+1 709 754 5800 房價：每晚約加幣165元（約1,000 港元） 網址：http://leasidemanor.com/accommodations/compton-house.htm 備註：酒店訂房緊張，宜盡早預訂。

往加拿大「紐芬蘭與拉布拉多省」交通：

如要前往紐芬蘭島，可先乘加拿大航空從香港前往多倫多，再轉機至紐芬蘭島的 St.Johns

查詢：www.aircanada.com

紐芬蘭與拉布拉多省官方網站：https://www.newfoundlandlabrador.com/

加拿大旅遊局：https://canada.keepexploring.cn/places-to-go/newfoundland-and-labrador

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