【日本神社】東京必買超靚御守5選　特式護身符、招財貓結緣

很多香港人去日本旅遊時，都喜歡到當地著名的神社參拜，順便買幾個御守回去當手信，而日本神社御守的種類款式更是花樣百出，今次介紹5款很特別的御守，下次去東京旅遊的朋友可以買來留念。

1. 結緣鈴蘭守｜東京大神宮

說到東京的神社，就一定要提這個歷史悠久、據說是有求必應的「東京大神宮」了！這神社內祀奉的「造化三神」，而這神明是掌管天下萬物結緣的事宜，所以很多人來這裡求戀愛運。

參拜過東京大神宮之後，當然要買個御守來保佑自己覓得良緣，當中人氣最高的，就是「結緣鈴蘭守」！這款御守造型為純白的鈴蘭，有3款結繩的款式，特別又可愛。

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東京大神宮是個歷史很悠久的神社。（圖片來源：東京大神宮）

東京大神宮．縁結び鈴蘭守 地址：〒102-0071 東京都千代田區富士見2-4-1 參拜時間：6am-9pm（接待時間：8am-7pm） 官方網站：www.tokyodaijingu.or.jp 交通：JR、地下鉄飯田橋站，步行約5分鐘

2. 「神之結」御守｜阿佐谷神明宮

或許大家沒聽過阿佐谷神明宮，但這神社在日本社交網絡上可說是聲名大噪！因為這裡有獨家販賣的「神之結」手繩型御守，據說還是社內的巫女親手編織而成的，每一條都受過神明的加持，帶着可以招來好運。

「神之結」手繩的設計可愛又精緻，基本款有11種顏色，還有「虹鳥居」、「月讀尊」等特別款，而且還會根據不同季節推出季節限定的款式，就像現在櫻花季推出了「垂枝櫻」、「夜櫻」和「櫻花」三個特別款，美得令人目眩。

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可能旅人未必聽過阿佐谷神明宮，但在當地人之間可是很有名氣的！（圖片來源：shinmeiguu@FB）

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阿佐ヶ谷神明宮．神むすび 地址：〒166-0001 東京都杉並區阿佐谷北1-25-5 參拜時間：6am-5pm（接待時間：8:30am-5pm） 官方網站：shinmeiguu.com 交通：JR阿佐ヶ谷車站北口，步行約2分鐘

3. 姬御守｜乃木神社

鄰近赤坂的乃木神社，雖然位於東京中心地帶，但走進這神社卻讓人遠離城市的喧鬧。這個神社供奉的是乃木希典夫婦神靈，所以很多人到此祈求結緣、夫妻圓滿，還有很多當地的新人到來舉辦傳統的日式婚禮，而這裡也有賣成雙成對的夫婦御守，設計是日本傳統婚禮服裝紋服和白無垢。除了夫婦御守外，還有一個錦袋型的姬御守，也是這個神社獨賣的特色御守。

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許多日本人會到乃木神社舉辦傳統的日式婚禮，以求夫妻圓滿。（圖片來源：乃木神社官網）

乃木神社．ひめ守 地址：〒107-0052 東京都港區赤坂8丁目11番27号 參拜時間：6am-5pm（接待時間：9am- 5pm） 官方網站：www.nogijinja.or.jp 交通：地下鐵乃木坂駅站，步行約1分鐘

4. 招財貓御守｜今戶神社

貓奴們來到這神社一定高興得不願離開，因為今戶神社裡裡外外都充滿超可愛的招財貓！別以為這個招財貓神社是求金錢運，其實這是東京最靈驗的姻緣神社。拜殿前放了一對巨型招財貓，據說有斑點的是雄貓，而純白色的是雌貓，可以為人們招來良緣。當然社內販賣的周邊全部都是以招財貓為主題，來這裡當然要買招財貓御守啦！

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東京有個充滿招財貓的神社！（圖片來源：Getty Images）

今戶神社．縁結び 地址：〒111-0024 東京都台東區今戶1丁目5番22号 參拜時間：6am-5pm（接待時間：9am-5pm） 交通：JR淺草站，步行約 15 分鐘

5. 飯糰御守｜高木神社

只要你一走進這個高木神社，你就可以看到超多飯糰造型的裝飾品，連御守、御朱印帳、繪馬甚至結緣石，都是飯糰造型，超可愛！高木神社會有這麼多「飯糰」，是因為日文「飯糰」的其中一個讀音「おむすび」（omusubi）中的「むすび」是日文「緣起」的意思，而社內主祭的高皇産靈神亦是象徵結緣的神，所以神社內就充滿了「飯糰」了！下次去東京，有機會就到這些神社買些特別的御守吧！

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（圖片來源：高木神社官網）