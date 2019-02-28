【日本住宿】當地人選出　東京3大理想居住地

去旅行訂酒店，除了要看酒店的環境設施之外，附近的交通、治安都是其一個考慮因素。最近日本物業公司大東建託於網上向61,319位日本人進行投票調查，選出東京最理想的居住地，據當地人描述，該區環境治安都好，最近要是鄰近多個車站，出入超方便！

第3位 | 北山田（神奈川縣）

大家可能對這個地方不太熟悉，北山田位於橫濱市內。雖然這地區知名度不太高，但附近有東急日吉站，車站周邊有很多商店，生活配套夠方便完善，當地人表示這裡交通方便、環境安靜，而且社區形象很好，所以對此評價很高。

北山田是位於橫濱市內的一個地區。（圖片來源：GettyImage）

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第2位 | 市ヶ谷（東京都）

住在市谷站附近的居民都對這裡讚不絕口，附近有JR和地下鐵，出發到新宿、池袋等市中心都是10分鐘左右，出入非常方便。而且市谷附近不但有防衛省、靖國神社等著名建築物，還有大學、高中等教育設備，是個安居樂業的好地方。

當地居民都說這是個旺中帶靜的地區。（圖片來源：GettyImage）

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第1位 | 広尾（東京都）

在日本人心目中，最好住的地區就是位於六本木和惠比壽之間、距離涉谷很近的「廣尾」！該區的商店街經常舉辦活動，有豐富的購物區，附近還有很多隱世的餐廳、酒吧，而且離醫療中心、醫院都很近。當地居民都指這區交通方便、生活醫療配套都充足，而且治安好，區內的綠化亦很完善，每一方面的評價都很高分。

居民都大讚區內綠化做得很好。（圖片來源：GettyImage）

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