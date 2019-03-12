【日本酒店】員工解說！拖鞋、沐浴露…酒店房13件最常被偷走物品

出門旅遊，當然要揀間靚酒店好好休息！靚酒店除了設備新淨，房內的護理用品都精緻過人！近日日本節目「めざましテレビ」就住客能否帶走房間用品作探討，更請來酒店員工現身說法，房內有近13件最常被住客帶走的物品，大家今後出國務必要多加留意！

每月接近2萬日圓損失

節目先就全國25間酒店進行調查，意外發現不少酒店住客都會誤取房間物品，有連鎖商務旅館「ホテルマイステイズ名古屋錦」更表示每月有接近2萬日圓損失！要數最誇張的房間失竊物品，必然是電視機！

▼按圖查看4大不可思議的失竊酒店物品

節目就全國25間酒店進行調查，原來不少住客都會誤取房間物品。（圖片來源：「めざましテレビ」）

印Logo保平安

眾所周知，牙刷、梳、紙拖鞋等衛生用品都是可供客人帶走，不過除了上述物品外，不少房客會順手牽羊的物品，就多達13項，酒店更因此考慮將物品印上集團Logo，務求降低住客帶走物品的意慾，不過有部份物品如廁紙掛軸、湯匙等因為太細小，而未能印上Logo。

▼按圖查看13大常見的酒店失竊物品

連鎖商務旅館「ホテルマイステイズ名古屋錦」更表示每月有接近2萬日圓損失！（圖片來源：「めざましテレビ」）

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本港酒店：不織布洗衣袋非免費物品

所謂各處鄉村各處例，本報就上述物品分別向本港3星酒店九龍東智選假日酒店及4星酒店香港萬麗海景酒店顧客服務部查詢，兩者異口同聲表示一次性消耗物品如紙拖鞋、牙膏、梳等物品均可帶走；至於不織布洗衣袋，九龍東智選假日酒店表示客人如帶走則有機會徵收相關款項。大家今後出門，建議向下榻酒店查詢相關物品能否帶走，不過最理想當然是按需要使用相關物品！