【日本賞櫻住宿】遊日5大商務酒店　性價比高、仲有天然溫泉！

日本有很多連鎖的商務酒店，通常都鄰近市區、交通方便，雖然房間比較小，但乾淨整潔，最重要是價錢夠便宜、性價比超高！打算到日本賞櫻的朋友，可以考慮以下5間連鎖商務酒店。 ＊酒店價錢只供參考，實際價格會隨分館、空房數目變動，旅遊旺季時期住宿費可能比平時高。

1. APA Hotel（アパホテル）

Apa Hotel在日本是具代表性的連鎖商務旅館，全國有120家以上的分館，位置通常都很近車站。酒店裝潢比較時尚，房間乾淨整潔，而且面積未至於細到開唔到喼，衛生用品還是用Shiseido的產品！部分酒店還附有公共大浴場或露天風呂，雖然酒店早餐要另外付費，但純住宿的話性價比非常高。如經常選住，可免費入會做會員儲積分，積分可換取禮品或現金回贈呢！

價錢：每晚3,500日圓起（約250港元）

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APA Hotel在東京有多間分館，以上是淺草田原町站前的酒店。（圖片來源： APA Hotel）

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2. 東橫INN（東横イン）

日本另一間著名的連鎖商務旅館就是東橫INN，同樣分館遍佈日本全國，規模甚至比APA Hotel更大，無論你去日本那個地方，在車站附近都會看到一間。東橫INN的裝潢都比較樸實，但設備夠完善，還提供免費的酒店早餐。建議附1,500日圓做會員儲分，可享有6個月前訂房（因非會員只限3月內）、每住10晚可獲贈免費住宿券等優惠。

價錢：每晚5,000日圓起（約350港元）

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東横INN淺草蔵前雷門店（圖片來源：travigo）

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3. SUPER HOTEL（スーパーホテル）

SUPER HOTEL最大的特色就是可以自選枕頭！為了配合不同客人的需要，酒店會提供多款不同高度和軟硬度的枕頭，入住時記得選一個適合自己的枕頭！同時，前台會設有一個小櫃位，放有各類日用品，如剃刀、小梳、面膜等，每人免費限量取用。另外，SUPER HOTEL倡導自然環保理念，所有酒店內的食品都是用有機產品，而且酒店還會提供營養均衡、用料豐富的免費自助早餐，讓住客每一天都有個健康又美好的開始。部分分館還有天然溫泉或人工碳酸泉，提供各樣的措施和服務，價錢依舊低價，性價比超高！

價錢：每晚3,000日圓起（約210日圓）

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SUPER HOTEL淺草前分館（圖片來源：travigo）

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4. HOTEL MYSTAYS（ホテルマイステイズ）

HOTEL MYSTAYS在日本24個城市都設有分館，每間都開在市中心樞紐地帶，吃喝玩樂都很方便。就好似設在東京淺草的分館，旁邊就有激安之殿堂、aeon超市和Lawson，加上酒店前台24小時服務，就算逛街到很晚，或是半夜肚餓想吃宵夜都冇問題！

價錢：每晚4,000日圓起（約280港元）

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HOTEL MYSTAYS淺草橋前分館（圖片來源：Booking.com）

5. Dormy Inn（ドーミーイン）

跟Hotel Mystay相比，Dormy Inn的價格會比較貴，不過絕對是物超所值！因為Dormy Inn每間酒店都設有天然溫泉或大浴場，讓住客走了一整天後回酒店都可以泡個溫泉舒緩疲勞，相當貼心。而且Dormy Inn的酒店大多比較新淨，通常都設在車站附近方便出入，部分房間或會比其他商務酒店寬敞一點，還有Dormy Inn獨有的免費宵夜拉麵，很值得一試！

價錢：每晚6,000日圓起（約420港元）

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酒店品牌分有5個系列，dormy inn express 係其中一種。